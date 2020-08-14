Как коронавирус ударил по сбережениям украинцев - шокирующие данные от НБУ

Распространения коронавируса COVID-19 спровоцировало сверхмощный экономический кризис по всему миру, в частности и в Украине. Нацбанк по состоянию на август констатировал сокращение сбережений украинцев на 6%. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на офис президента Украины.

По словам главы совета НБУ Богдана Данилишина, речь идет о потере в течение первой половины 2020 года.

"Повышение минимальной заработной платы так или иначе повысит доходы граждан и, соответственно, увеличит возможность сбережений. Поэтому повышение минимальной заработной платы даже к озвученной величины является необходимым и целесообразным в данный момент", — подчеркнул чиновник.

Таким образом он прокомментировал президентскую инициативу по повышению минималки в Украине. Согласно законопроєктом Владимира Зеленского, этот показатель составит уже 5 тысяч гривен с 1 сентября — если нардепы поддержат документ.

"Инициатива президента является своевременной. Она поддержана правительством и, надеюсь, будет поддержана Верховной Радой Украины", — считает Данилишин.

Следует заметить, карантин в Украине продолжается с середины марта. Первые два месяца режим был чрезвычайно жестким по всей стране не работал общественный транспорт, заведения могли работать только в режиме "на вынос".

С 1 августа правительство ввело так называемый адаптивный карантин. Регионы получили возможность отдельно определять серьезность местной ситуации с COVID-19 . Для того разработали четыре показатели, согласно которым районы разбивают на четыре зоны — от "красной" к "зеленой".

Как сообщал ONLINE.UA, президент Владимир Зеленский утвердил повышение минимальной зарплаты с 1 сентября. Рост до уровня 5 тысяч гривен он назвал лишь первым этапом. Как именно их планируют повышать еще — по ссылке в отдельном материале.