Как коронавирус ударил по сбережениям украинцев - шокирующие данные от НБУ

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По словам главы совета НБУ Богдана Данилишина, речь идет о потере в течение первой половины 2020 года.
"Повышение минимальной заработной платы так или иначе повысит доходы граждан и, соответственно, увеличит возможность сбережений. Поэтому повышение минимальной заработной платы даже к озвученной величины является необходимым и целесообразным в данный момент", — подчеркнул чиновник.
Таким образом он прокомментировал президентскую инициативу по повышению минималки в Украине. Согласно законопроєктом Владимира Зеленского, этот показатель составит уже 5 тысяч гривен с 1 сентября — если нардепы поддержат документ.
"Инициатива президента является своевременной. Она поддержана правительством и, надеюсь, будет поддержана Верховной Радой Украины", — считает Данилишин.
Следует заметить, карантин в Украине продолжается с середины марта. Первые два месяца режим был чрезвычайно жестким по всей стране не работал общественный транспорт, заведения могли работать только в режиме "на вынос".
С 1 августа правительство ввело так называемый адаптивный карантин. Регионы получили возможность отдельно определять серьезность местной ситуации с
Как сообщал ONLINE.UA, президент Владимир Зеленский утвердил повышение минимальной зарплаты с 1 сентября. Рост до уровня 5 тысяч гривен он назвал лишь первым этапом. Как именно их планируют повышать еще — по ссылке в отдельном материале.