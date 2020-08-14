Лукашенко наконец-то выполнил жесткое требование Украины - все детали

13 августа посольство Украины в Беларуси направило к команде белорусского президента Александра Лукашенко две ноты по поводу задержанных на протестах украинцев и начало требовать встречи с ними. Эту информацию подтвердил глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Кроме того, стоит отметить, что идентичное требование Лукашенко выдвинул также украинский лидер Владимир Зеленский. Уже 14 августа стало известно, что белорусские силовики отпустили задержанных украинских волонтеров Константина Реуцкого и Евгения Васильева. Из СИЗО выпустили также еще одну задержанную украинскую гражданку — Оксану Алешин. Освобожденные украинцы должны сегодня вернуться домой. По предварительным данным, украинские граждане вышли на свободу из Минского СИЗО в Окрестино. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на Белсат.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба уже подтвердил, что украинские волонтеры находятся под защитой дипломатов на территории посольства Украины в Беларуси. Однако, впоследствии удалил свое сообщение. Ночью среди уволенных участников массовых протестов Беларуси заметили украинского волонтера Константина Реуцкого. Он даже прокомментировал свое освобождение местному изданию. Он рассказал, что задержанных заставили подписывать протоколы, написанные правоохранителями. А тех, кто отказывался подписывать, били.

"Судебное разбирательство было прямо здесь, это был конвейер, все было достаточно быстро. Я даже не уверен, что это был судья", — признался украинский волонтер.

Стоит отметить, что Евгения Васильева рядом с Реуцким не видели. Хотя белорусские СМИ уверяют, что он также вышел на свободу из СИЗО.

Напомним, что участников благотворительной организации "Восток SOS" Реуцкого и Васильева задержали в Минске 12 августа. Против них сразу открыли уголовные дела по статье "массовые беспорядки", предусматривающие от 3 до 8 лет заключения.

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