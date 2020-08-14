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Всегда это будет делать - Зеленский жестко отозвался на события в Беларуси

Политика | Читати новину українською
Всегда это будет делать - Зеленский жестко отозвался на события в Беларуси Володимир Зеленський (фото — president.gov.ua)

Накануне силовики Беларуси начали увольнять людей из правоохранительных учреждений — среди них были и несколько украинцев. Президент Владимир Зеленский по этому поводу выступил с заявлением. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на президентскую пресслужбу.

По его словам, белорусы теперь ищут выход из непростой ситуации, во время развития которой "случаются эксцессы" — например, задержание иностранцев.

В пятницу, 14 августа, украинская сторона добилась увольнения с руки белорусских силовиков Евгения Васильева, Константина Реуцкого, Оксаны Алешиного. Их противозаконно задержали 12 августа. Украинцы находились в соседнем государстве для получения информации касательно последних событий — без всякого плохого умысла.

Сейчас официальный Киев продолжает переговоры относительно освобождения четвертого земляка — Романа Шишка. По имеющимся данным, его удерживают в СИЗО Бреста.

"Украина умеет защищать своих граждан и всегда это будет делать. Однако мы призываем наших белорусских коллег категорически воздержаться от незаконных задержаний и насилия. Нам действительно небезразлично. Мы действительно переживаем за все, что происходит в Беларуси", — цитирует прессслужба Зеленского.

Он также отметил, что Беларусь всегда останется другом для украинцев.

"И для нас важно, чтобы белорусы нашли исключительно мирный и демократический выход из общественно-политического конфликта. Чтобы Беларусь в дальнейшем развивалась и была демократическим, экономически сильным и независимым государством", — добавил президент.

Напомним, протесты начались 9 августа. Активисты уверены, режим Александра Лукашенко сфальсифицировал итоги голосования.

Все протесты силовики пытаются подавить максимально жестко, с использованием резиновых пуль, избиения, свето-шумовых гранат. Тысячи людей оказались в правоохранительных учреждениях, их после причиненного насилия начали только недавно увольнять.

Как сообщал ONLINE.UA, белорусские власти должны освободить задержанных украинских граждан, призвал президент Владимир Зеленский. Он незамедлительно обратился к официальному Минску в четверг, 13 августа.

Источник: ONLINE.UA
Теги: Владимир Зеленский, полмтика, заява, Беларусь, протесты, задержанные
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Обновлено:13:11, 14.08.2020

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