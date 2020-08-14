Кабмин внезапно изменил COVID-правила пересечения границы Украины - это важно знать

14 августа официально стало известно, что Кабинет министров неожиданно для всех изменил правила въезда в Украину из-за границы, оставив, в частности, один критерий для определения иностранного государства как "государства со значительным распространением
"Все прибывшие в Украину из "красной зоны" обязаны или пойти на 14 дней в изоляцию, или в течение суток сдать ПЦР-тест, или приехать на территорию Украины уже с готовыми результатами тестирования, сделанноым не позднее чем за 48 часов до момента пересечения границы. Иностранцы при въезде должны иметь полис медицинского страхования", — говорится в сообщении.
Украинское правительство отметило, что перечень государств с широким распространением
Стоит напомнить, что недавно Министерство здравоохранения обнародовало обновленный список государств "красной" и "зеленой" зон, который определяет необходимость самоизоляции или сдачи теста по возвращении из-за границы, в понедельник, 10 августа.
Как сообщал ONLINE.UA, в пятницу, 14 августа, зафиксировали 1732 новых случая заражения коронавирусом — это абсолютный антирекорд с начала пандемии. Общее количество больных