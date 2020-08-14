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Кабмин внезапно изменил COVID-правила пересечения границы Украины - это важно знать

Украина | Читати новину українською
Кабмин внезапно изменил COVID-правила пересечения границы Украины - это важно знать Фото: pixabay.com

14 августа официально стало известно, что Кабинет министров неожиданно для всех изменил правила въезда в Украину из-за границы, оставив, в частности, один критерий для определения иностранного государства как "государства со значительным распространением COVID-19" — это отмечается в постановлении украинского правительства. Стоит обратить внимание на то, что государством с широким распространением коронавируса теперь является такое государство, в котором количество новых случаев регистрации болезни COVID-19 на 100 тыс. населения за последние 14 дней превышает количество таких случаев в Украине. Как известно, до сих пор были определены два критерия определения государства как такового, где есть значительное распространение коронавируса. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на сайт Кабмина.

Что важно понимать, украинская власть включала в "красный список" государства, где количество новых случаев на 100 тыс населения за последние 14 дней превышает аналогичный показатель в Украине, или же если прирост числа инфицированных в них за последние 14 дней превышает аналогичный за прошедшие 14 дней на 30%.

"Все прибывшие в Украину из "красной зоны" обязаны или пойти на 14 дней в изоляцию, или в течение суток сдать ПЦР-тест, или приехать на территорию Украины уже с готовыми результатами тестирования, сделанноым не позднее чем за 48 часов до момента пересечения границы. Иностранцы при въезде должны иметь полис медицинского страхования", — говорится в сообщении.

Украинское правительство отметило, что перечень государств с широким распространением COVID-19 формируется Министерством здравоохранения и пересматривается каждые семь дней.

Стоит напомнить, что недавно Министерство здравоохранения обнародовало обновленный список государств "красной" и "зеленой" зон, который определяет необходимость самоизоляции или сдачи теста по возвращении из-за границы, в понедельник, 10 августа.

Как сообщал ONLINE.UA, в пятницу, 14 августа, зафиксировали 1732 новых случая заражения коронавирусом — это абсолютный антирекорд с начала пандемии. Общее количество больных COVID-19 насчитывает уже 87 872 человека.

Источник: ONLINE.UA
Теги: Украина, Кабмин, уряд, коронавірус, пандемия, пересечение границы, карантин, адаптивный карантин, красная зона, зелена зона
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Обновлено:13:11, 14.08.2020

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