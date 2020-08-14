Почему Луческу стал тренером Динамо - Суркис решился на признание

Мирча Луческу со скандалом получил должность главного тренера ФК" Динамо". Президент команды Игорь Суркис утверждает, что выбор основывается исключительно на качествах бывшего наставника "Шахтера". Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на "Новое время".

По его словам, выбор пал на румынского тренера, потому что тот прежде всего профессионал.

"Вот эти разделения, что он в клубе-конкуренте тренировал, для него не работают. Я разговаривал с иностранными коллегами, описывал ситуацию, а они мне говорят: что тут такого? Карло Анчелотти тренировал разные команды, противоборствующие. Вот Альберто Дзаккерони тренирует Интер, затем тренирует Милан, затем идет в Ювентус. То есть я рассматривал этот вопрос с профессиональной точки зрения. А меня хотят обвинить, что я хотел насолить Шахтеру или что Луческу хорошо знает Шахтер", — объяснил Суркис.

Он утверждает, что сам ознакомился с несколькими версиями о назначении Луческу, однако ни одна не соответствует действительности. Также всем уже надоевшие так называемые "динамовские сердца" — бывшие игроки клуба, которых приглашают тренировать последователей.

"И так уж сложилось в истории киевского Динамо, что действительно, кроме Валерия Газзаева и Юрия Семина, команду я никому внешнему не доверял. Кому я доверял команду — это Анатолий Демьяненко и Алексей Михайличенко, которые выиграли два чемпионата. То же [Сергей] Ребров выигрывал чемпионство и суперкубки. Я знаю, как они любят эту команду, как они ей отдаются, которые у них есть знания. Валерий Васильевич Лобановский мне в свое время прямо говорил: эти ребята готовы к тому, чтобы тренировать такую команду, как киевское Динамо", — добавил Суркис.

Как сообщал ONLINE.UA киевский футбольный клуб "Динамо" оказался на острие внимания медиа после назначения Мирча Луческу главным тренером. Сейчас президент Игорь Суркис говорит о готовности продать команду. Он подчеркнул, что не имел ни одного подобного предложения от начала своего президентства.