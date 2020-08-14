Это легкая добыча для Путина - у Зеленского бьют тревогу из-за новой проблемы

Команда украинского лидера Владимира Зеленского решила сделать важное предупреждение официальному Минску. Так, глава Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба отметил, что российский президент Владимир Путин имеет свое интересы в отношении стран постсоветского пространства. В частности, в его интересах — их ослабление, поскольку именно тогда такие страны могут стать легкой добычей. Об этом информирует ONLINE.UA со ссылкой на "UA: Украинское радио".

"В интересах России ослабление стран, в отношении которых она имеет активную внешнюю политику и в отношении которых она хочет укреплять свои позиции. Дипломатически, конечно, Россия... желает добра и здоровья белорусскому народу, но мы понимаем, что ослаблена, отторгнутые Западом Беларусь окажется легкой добычей для Российской Федерации", — пояснил украинский дипломат.

Дмитрий Кулеба обратил внимание на то, что наша страна пытается строить свою политику, исходя из того, что на выходе из этого кризиса Украине нужна независимая и суверенная Беларусь. Стоит отметить, что недавно МИД Украины жестко раскритиковало насилие во время массовых протестов в Беларуси. Также украинская власть предупредила официальный Минск об угрозах внешнего вмешательства со стороны России. Так, украинский дипломат Дмитрий Кулеба пожелал "белорусским соседям" на фоне повышенного интереса России к Беларуси найти "общественный баланс", который обеспечит суверенитет и независимость страны.

Напомним, что масштабные протесты в Беларуси вспыхнули вечером 9 августа, после объявления предварительных результатов президентских выборов — на них победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко. Белорусы с этим не согласны. По их мнению, выборы были полностью сфальсифицированы. Эти слова подтверждают и независимые наблюдатели. Уже несколько дней подряд белорусы выходят на улицы с требованием провести новые выборы без участия в них Лукашенко.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что 14 августа белорусские силовики отпустили задержанных украинских волонтеров Константина Реуцкого и Евгения Васильева — этого требовала команда Владимира Зеленского.