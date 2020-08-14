Пока живой - Лукашенко удивил первым заявлением после исчезновения

На фоне уличных протестов в Беларуси начали бастовать промышленные предприятия или работники инфраструктурных объектов. Президент Александр Лукашенко тем временем начал им угрожать. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на БЕЛТА.

Республиканский лидер провел совещание по поводу строительной отрасли. Это публичное выступление для него стал первым за несколько последних дней.

"Для начала, я пока живой и не за границей, как тут некоторые наши уважаемые "свядомыя" раскручивают: президент покинул страну и находится за границей. Сегодня 14-е число, мы с вами встречаемся для того, чтобы обсудить работу строительной отрасли", — подчеркнул Лукашенко.

Накануне медиа распространили информацию, что белорусский президент уехал в Москву ради срочных переговоров с Владимиром Путиным. В Кремле это опровергли, так же, как и представители официального Минска.

Также белорусские СМИ обратили внимание на странную фотографию с совещания, на который якобы присутствовал сам Лукашенко. Его якобы просто закрыл собой другой чиновник.

Лукашенко во время мероприятий 14 августа также прокомментировал многотысячные забастовки на заводах. Политик утверждает, что работники предприятий делают сами себе хуже. Также, по его мнению, эти выступления вообще не массовые.

"Если они забастуют на два дня, то конкуренты — россияне и канадцы — перекрестятся. И быстренько на рынок поставят то, что они хотят поставить... Как мне доложили, на МАЗе или МТЗ был пример один: там 20 человек решили высказать свое мнение, бросили работу и пошли. Завпроизводством говорит: хорошо, идите ребята, у меня людей хватает, вся эта зарплата вот этих людей. Завернулись, обратно пошли на работу", — утверждает президент.

Как сообщал ONLINE.UA, 14 августа стало известно, что белорусские силовики отпустили задержанных украинских волонтеров Константина Реуцкого и Евгения Васильева. Из СИЗО выпустили еще одну задержанную украинскую гражданку – Оксану Алешину. Освобожденные украинцы должны сегодня вернуться домой.