Он больше не президент: еще одна страна бесстрашно бросила вызов Лукашенко

Лидер Литвы Гитанас Науседа активно реагирует на все резонансные события в Беларуси — он уже неоднократно озвучивал жесткие предупреждения официальному Минску и даже пытался угрожать команде белорусского лидера Александра Лукашенко. На этот раз влиятельный политик обратил внимание на то, что в Беларуси сложилась кризисная ситуация, а у власти находится нелегитимный президент. По словам Науседа, если конфликт не урегулируют мирным путем, в отношении страны могут применить санкции. Он также публино пожаловался на то, что в Беларуси не проводят свободные демократические выборы, поэтому легитимность якобы новоизбранного президента Лукашенко стоит ставить под сомнение. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на телеканал Sky News.

"Я не думаю, что мы все еще можем называть Лукашенко законным (президентом — ред.), Потому что в Беларуси нет свободных демократических выборов", — подчеркнул президент Литвы.

По словам Гитанаса Науседы, Евросоюз, и Литва в частности, заинтересованы в стабильном развитии Беларуси как демократического и суверенного государства. Однако, по его мнению, если пассивно наблюдать за тем, что сейчас происходит в стране, она может полностью интегрироваться в Россию и стать ее "государством-сателлитом". Как известно, сателлит — это страна, которая формально сохранила независимость, но фактически находится под политическим и экономическим влиянием другого государства и требует ее протекции на международной политической арене.