Новости

Лента новостей

США всерьез готовятся искать НЛО - что происходит

Технологии | Читати новину українською
США всерьез готовятся искать НЛО - что происходит Пентагон (фото — flickr.com)

Американская власть планирует детально исследовать все инциденты, которые связывают с НЛО. Для этого расследования в Пентагоне сформируют специальную группу. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на CNN.

По данным источников телеканала, речь идет прежде всего случаи, свидетелями которых стали военные летчики Соединенных Штатов.

Предполагается, Что официальное заявление по поводу расследования, оглашены в течение ближайших нескольких дней. Куратором этого проекта поставили заместителя министра обороны Дэвида Норквіста.

Ранее проблемой с неопознанными летающими объектами, пытались разобраться представители Военно-морских сил США. Именно пилоты палубной авиации зарегистрировали наибольшее количество таких случаев.

Инцидент вызывают беспокойство военнослужащих. Отдельные представители командования высказывали мнение, что связаны они с беспилотными аппаратами оппонентов Вашингтона.

"Откровенно говоря, если это что-то из-за пределов нашей планеты, это может быть даже лучше, чем если мы наблюдаем некий технологический скачок в производстве китайцев, русских или какого-то другого противника", – цитирует телеканал Марко Рубио, руководителя комитета по разведке в Сенате.

Следует напомнить, что фактически НЛО никоим образом не связанные с мистическими явлениями или высокоразвитым внеземным жизнью. Это буквально явления, которые наблюдателям не удалось идентифицировать. Впрочем, это не мешало людям создать целый конспирологический направление, которое рассматривает феномен исключительно как нечто сокровенное.

Как сообщал ONLINE.UA, летом Пентагон проинформировал о других 8 инцидентов, связанных с военными пилотами НЛО. Все случаи произошли над водами Атлантического океана. О них говорится в докладе о опасные ситуации, ни один из них не имел отметку "секретно".

Источник: ONLINE.UA
Теги: США, Пентагон, спецслужбы, разведка, НЛО, технологии, расследование
Читай новости ONLINE.UA в Google News - подпишись на наш канал
Лента новостей
Случаи COVID-19 в Украине
  Всего Сегодня
Подтвержденные 87872 +1732
Выздоровели 46797 +581
Летальные 2011 +19

Данные МОЗ Украины
Обновлено:14:11, 14.08.2020

Онлайн референдум
  • Поддерживаете ли вы протесты в Беларуси?
  • Да Нет

    Ответили 61170

Все вопросы
Блоги
Читать другие блоги
Loading...

Другие новости

Loading...