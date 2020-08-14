США всерьез готовятся искать НЛО - что происходит

Американская власть планирует детально исследовать все инциденты, которые связывают с НЛО. Для этого расследования в Пентагоне сформируют специальную группу. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на CNN.

По данным источников телеканала, речь идет прежде всего случаи, свидетелями которых стали военные летчики Соединенных Штатов.

Предполагается, Что официальное заявление по поводу расследования, оглашены в течение ближайших нескольких дней. Куратором этого проекта поставили заместителя министра обороны Дэвида Норквіста.

Ранее проблемой с неопознанными летающими объектами, пытались разобраться представители Военно-морских сил США. Именно пилоты палубной авиации зарегистрировали наибольшее количество таких случаев.

Инцидент вызывают беспокойство военнослужащих. Отдельные представители командования высказывали мнение, что связаны они с беспилотными аппаратами оппонентов Вашингтона.

"Откровенно говоря, если это что-то из-за пределов нашей планеты, это может быть даже лучше, чем если мы наблюдаем некий технологический скачок в производстве китайцев, русских или какого-то другого противника", – цитирует телеканал Марко Рубио, руководителя комитета по разведке в Сенате.

Следует напомнить, что фактически НЛО никоим образом не связанные с мистическими явлениями или высокоразвитым внеземным жизнью. Это буквально явления, которые наблюдателям не удалось идентифицировать. Впрочем, это не мешало людям создать целый конспирологический направление, которое рассматривает феномен исключительно как нечто сокровенное.

Как сообщал ONLINE.UA, летом Пентагон проинформировал о других 8 инцидентов, связанных с военными пилотами НЛО. Все случаи произошли над водами Атлантического океана. О них говорится в докладе о опасные ситуации, ни один из них не имел отметку "секретно".