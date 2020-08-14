Тихановская выдвинула ультиматум команде Лукашенко - в чем дело

Главная соперница Александра Лукашенко и оппозиционный политик Светлана Тихановская, которая уехала в Литву, требует от команды белорусских властей провести во всех городах Беларуси в эти выходные мирные митинги, чтобы остановить насилие. Кроме того, она записала видеообращение к официальному Минску. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на издание "Радио Свобода"

"Нам нужно остановить насилие на улицах белорусских городов. Я призываю власти прекратить это и пойти на диалог. Я прошу всех мэров городов 15-го и 16-го августа выступить организаторами мирных массовых собраний в каждом городе (...). Давайте вместе защитим наш выбор. Подпишитесь за то, что вы голосовали за меня, Светлану Тихановскую", — отметила главная соперница Александра Лукашенко.

Светлана Тихановська обратила внимание на то, что "сторонников перемен в стране большинство — есть документальное подтверждение: копии протоколов". По ее словам, там, где избирательные комиссии подсчитала голоса честно, ее поддержка достигла от 60% до 70%, а в Новой Боровой — 90%. Оппозиционный политик убеждена, что "белорусы никогда больше не захотят жить с предыдущей властью", а в победу Александра Лукашенко "большинство не верит". Светлана Тиханоская отметила, что всегда выступала за ненасильственный способ защиты выбора, а власть превратила мирный выход людей на улицы в "кровавую бойню" — и теперь "ситуация критическая". Кроме того, политик поблагодарила тех, кто бастует, и тех, кто отказался выполнять преступные приказы.

Недавно президент Литвы Гитанас Науседа официально заявил, что уже разговаривал с главной конкуренткой Лукашенко — Светланой Тихановской. Он надеется, что скоро женщина сможет вернуться к нормальной жизни. Она, несомненно, подавлена случившимся, но чувствует себя уже лучше.

"В моих глазах она является символом белорусского общества, которое стремится быть свободным, но я сомневаюсь, что она является лидером оппозиции", — подчеркнул Гитанас Науседа.