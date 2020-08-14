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Это произойдет 14 августа - у Меркель экстренно обратились к Лукашенко

Политика | Читати новину українською
Это произойдет 14 августа - у Меркель экстренно обратились к Лукашенко Ангела Меркель (фото — flickr.com)

Представитель немецкого правительства Штеффен Зайберт впервые официально решил рассказать, как лидер ФРГ Ангела Меркель реагирует на последние резонансные события, которые всколыхнули Беларусь. По его словам, канцлер осуждает насилие против протестующих и призывает Европейский Союз обсудить санкции против лиц, ответственных за нарушения прав человека. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на российское издание "ТАСС".

"Я хотел бы от имени канцлера решительно осудить применение жестокого насилия против мирных демонстрантов... Канцлер особенно осуждает, что тысячи были задержаны просто за их участие в мирных протестах, она поражена сообщениями о том, что с ними жестоко обращались", — подчеркнул Штеффен Зайберт, добавив, что это "неприемлемо".
Официальный Берлин заявил, что команда Александра Лукашенко должна немедленно отпустить задержанных и "обеспечить их право на собрания, выражение мнения и получения информации". По убеждению Зайберта, "очень многие" вышли на улицы белорусских городов и прекратили работу на предприятиях, "чтобы мирно заявить про свое политическое мнение". По словам члена команды Ангелы Меркель, это отражает недовольство и отчаяние граждан страны в связи с ситуацией и событиями вокруг президентских выборов.
"Германия обсудит уже 14 августа в Совете ЕС события в Беларуси. На наш взгляд, при этом нужно будет обсудить санкции против тех, кто несет ответственность за нарушение прав человека", — подчеркнул немецкий политик.
Стоит обратить внимание на то, что глава Совета Республики Национального собрания страны и доверенное лицо президента Наталья Качанова экстренно обратилась ко всем белорусам — она рассказала о том, что уже по состоянию на вечер 13 августа в Беларуси отпустили более тысячи задержанных людей под обязательство неучастия в протестах. Она подчеркнула, что именно так команда Александра Лукашенко отреагировала на требования оппозиции и народа. 
 
Ранее ONLINE.UA сообщал, что Светлана Тихановская выдвинула ультиматум команде Александра Лукашенко.
Источник: ONLINE.UA
Теги: Александр Лукашенко, Білорусі, выборы в Беларуси, Ангела Меркель, Германия, протесты, митинги
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