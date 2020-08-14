Это произойдет 14 августа - у Меркель экстренно обратились к Лукашенко

Представитель немецкого правительства Штеффен Зайберт впервые официально решил рассказать, как лидер ФРГ Ангела Меркель реагирует на последние резонансные события, которые всколыхнули Беларусь. По его словам, канцлер осуждает насилие против протестующих и призывает Европейский Союз обсудить санкции против лиц, ответственных за нарушения прав человека. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на российское издание "ТАСС".
"Я хотел бы от имени канцлера решительно осудить применение жестокого насилия против мирных демонстрантов... Канцлер особенно осуждает, что тысячи были задержаны просто за их участие в мирных протестах, она поражена сообщениями о том, что с ними жестоко обращались", — подчеркнул Штеффен Зайберт, добавив, что это "неприемлемо".
"Германия обсудит уже 14 августа в Совете ЕС события в Беларуси. На наш взгляд, при этом нужно будет обсудить санкции против тех, кто несет ответственность за нарушение прав человека", — подчеркнул немецкий политик.