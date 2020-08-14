Зеленский провел внезапные переговоры с иностранным лидером - в чем дело

Перемирие на Донбассе отметил израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху во время переговоров с президентом Владимиром Зеленским. телефонная беседа состоялась в пятницу, 14 августа. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на ОПУ.

По обнародованным данным, украинский лидер во время переговоров признал единичные провокации врага, однако добавил — ВСУ не отвечают на эти выстрелы. В то же время президент поздравил израильского политика с историческим соглашением, которое касается нормализации отношений с Объединенными Арабскими Эмиратами.

"Это – историческое достижение и яркий пример возможностей диалога и дипломатии, который могут последовать другие страны региона", — подчеркнул Зеленский.

Нетаньяху пояснил, что в ближайшее время кабинет министров завершит процесс ратификации Соглашения о свободной торговле между Израилем и Украиной. Украинский президент положительно отреагировал на этот шаг. Он напомнил о планах предоставления государственного статуса праздникам Песах, Ханука, Рош га-Шана.

Зеленский также обсудил с Нетаньяху борьбу против эпидемии COVID-19 . Он добавил, что официальный Киев заинтересован получить израильскую вакцину против инфекции, которую пока еще разрабатывают.

"Украина должна быть среди друзей Израиля, которые первыми смогут приобщиться к исследованию и использованию вакцины", — подчеркнул государственный лидер.

Собеседники завершили переговоры приглашением друг друга с официальными визитами в свои страны.

Как сообщал ONLINE.UA, представители Израиля и Объединенных Арабских Эмиратов завершились с подписанием неожиданной сделки. Переговорный процесс длился при посредничестве Соединенных Штатов. Администрация президента Дональда Трампа обнародовала официальное заявление, из которого стали известны подробности.