Принц Гарри решился на неожиданный шаг - мир удивлен

Недавно всех поклонников, которые внимательно следят за всеми событиями в жизни принца Гарри и его жены Меган Марк, удивила неожиданная новость. Стало известно о том, что принц Гарри присоединился к документальной ленте Netflix, трейлер которой уже опубликовали в сети. Согласно последним данным, в картине звездный красавец расскажет зрителям о важности Паралимпийских игр и о том, как спорт помогает людям с инвалидностью вернуться к привычной жизни. Стоит обратить внимание на то, что сам герцог Сассекский знает об этом не понаслышке: он основал Игры непокоренных для ветеранов войны и до сих пор сотрудничает с организациями, которые помогают им. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на сайт Netflix.

Фильм "Возрождающийся Феникс" (Rising Phoenix) представлят на стриминговий платформе Netflix уже 26 августа. Сейчас киноманы уже могут насладиться первым официальным трейлером, который недавно обнародовали в сети. В видеородлике принц Гарри отмечает: "Спорт как ничто другое помогает вернуться из самых мрачных мест". По его убеждению, Паралимпийские игры не только влияют на спортсменов, но и людей, которые наблюдают за соревнованиями на трибунах или дома. Увиденное всегда мотивирует других не сдаваться и преодолевать, казалось бы, сложные жизненные трудности.

Стоит обратить внимание на то, что звездами ленты стали военные и спортсмены с инвалидностью. Уже в фильме зрители увидят их истории и узнают, как они сумели достичь успеха в спорте. Также принц Гарри вспомнит о Играх непокоренных, которые были начаты 6 лет назад. Что важно понимать, это один из немногих проектов герцога Сассекского, с которым он бы не смог попрощаться. Принц Гарри и Меган Маркл никогда не пропускали соревнования и лично приветствовали победителей.

Поклонники звездной пары признаются, что удивлены тем, что принц Гарри никогда не забывает об несчастных и делает все возможное, чтобы сделать этот мир лучше, а людей добрее.

Как сообщал ранее ONLINE.UA, стало известно, с какой известной певицей сейчас дружат Меган Маркл и принц Гарри.