Опубликованы окончательные результаты выборов в Беларуси - названо имя нового президента

14 августа Центральная избирательная комиссия Беларуси наконец обнародовала официальные и окончательные итоги выборов — отмечается, что у действующего белорусского лидера Александра Лукашенко 80% голосов, а у его главной соперницы Светланы Тихановской — 10%. Стоит обратить внимание на то, что на сайте комиссии уже написано, что "Президентом Республики Беларусь избран Александр Григорьевич Лукашенко". Что важно понимать, ни сама Светлана Тихановская, ни многие представители международного сообщества эти результаты не признают и считают их сфальсифицированными. Об этом информирует ONLINE.UA со ссылкой на белорусское издание TUT.BY

В ЦИК отмечают, что всего на выборах проголосовало 5 818 956 человек, во время досрочного голосования — 2 806 640 человек. За Лукашенко якобы проголосовало 80,1% (4 661 075 человек), за Тихановскую — 10,1% (588 622 человека), за Дмитриева — 1,2% (70 671 человек), за Канопацкую — 1,67% (97 489 человек), за Череченя — 1,14% (66 613 человек). Против всех — 4,59% (267 360 человек). Известно, что Дмитриев, Черечень, Канопацкая и Тихановская подали в ЦИК жалобы о непризнании выборов. Жалобы Дмитриева, Канопацкой и Тихановской отклонены, а представителей Череченя с жалобой не пустили в ЦИК.

Стоит отметить, что президент Литвы Гитанас Науседа обратил внимание на то, что в Беларуси сложилась кризисная ситуация, а у власти находится нелегитимный президент. По словам Науседы, если конфликт не урегулируют мирным путем — относительно страны могут применить санкции.

Напомним, что после выборов президента Беларуси 9 августа люди массово начали выходить на протесты против фальсификации результатов голосования. Белорусы выступают против Александра Лукашенко и в поддержку его главной соперницы Светланы Тихановской, которая, по их мнению, победила действующего президента с большим отрывом. Нельзя забывать о том факте, что акции сопровождаются насилием силовиков, выстрелами и задержаниями. Среди протестующих есть погибшие.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что Ангела Меркель наконец отреагировала на действия Александра Лукашенко.