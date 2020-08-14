У Маска раскрыли первые детали об интернете Starlink - эффективность впечатляет

Технологический проект Starlink, который положил начало американо-канадский бизнесмен Илон Маск, продолжает развиваться. Недавно компания обнародовала результаты первых тестов интернет-соединения. Об этом сообщает ONLINE.UA с ссылкой на объявление.

Специалисты по состоянию на середину августа запустили на земную орбиту 600 спутников, которые обеспечивают связь. Бета-тестирование коснулось исключительно на территории Канады и Соединенных Штатов.

Эксперты установили, что скорость соединения с интернетом через упомянутые спутники колебалась от 35,5 до 60,2 Мбит в секунду во время загрузки и от 4,6 до 17,7 Мбит во время аплоада. Средний показатель задержки достиг 30-40 мс по итогам нескольких тестов. Иногда он прыгал до 90 мс.

Представители SpaceX обещают, что после полноценного запуска Starlink стало поддерживать скорость загрузки данных до 1 Гб в секунду. задержка не будет превышать 35 мс.

В то же время неизвестно, сколько будет стоить такой интернет. Определенные специалисты с рынка соответствующих услуг считают, для американцев и канадцев абонентская плата в месяц составит около 100 долларов США.

Пользователи портала Reddit, где также обнародовали итоги бета-тестирования, прокомментировали, что платят около 150 долларов за тарифы со скоростью около 10 Мбит на секунду.

Предполагается, что будут разворачивать систему Starlink до середины 2020-х годов. Компания получила разрешение на вывод 42 тысяч аппаратов на орбиту.

Как сообщал ONLINE.UA, известный американский бизнесмен Илон Маск, кажется, не остается в стороне ни одного резонансного события в мире. Так, недавно он оперативно отреагировал на теракт в Луцке — это удивило многих украинских граждан. 13 августа официально стало известно, что тот предложил в соцсети помощь Беларуси.