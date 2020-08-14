У Маска раскрыли первые детали об интернете Starlink - эффективность впечатляет

Технологический проект Starlink, который положил начало американо-канадский бизнесмен Илон Маск, продолжает развиваться. Недавно компания обнародовала результаты первых тестов интернет-соединения. Об этом сообщает ONLINE.UA с ссылкой на объявление.
Специалисты по состоянию на середину августа запустили на земную орбиту 600 спутников, которые обеспечивают связь. Бета-тестирование коснулось исключительно на территории Канады и Соединенных Штатов.
Эксперты установили, что скорость соединения с интернетом через упомянутые спутники колебалась от 35,5 до 60,2 Мбит в секунду во время загрузки и от 4,6 до 17,7 Мбит во время аплоада. Средний показатель задержки достиг 30-40 мс по итогам нескольких тестов. Иногда он прыгал до 90 мс.
Представители SpaceX обещают, что после полноценного запуска Starlink стало поддерживать скорость загрузки данных до 1 Гб в секунду. задержка не будет превышать 35 мс.
В то же время неизвестно, сколько будет стоить такой интернет. Определенные специалисты с рынка соответствующих услуг считают, для американцев и канадцев абонентская плата в месяц составит около 100 долларов США.
Пользователи портала Reddit, где также обнародовали итоги бета-тестирования, прокомментировали, что платят около 150 долларов за тарифы со скоростью около 10 Мбит на секунду.
Предполагается, что будут разворачивать систему Starlink до середины
Как сообщал ONLINE.UA, известный американский бизнесмен Илон Маск, кажется, не остается в стороне ни одного резонансного события в мире. Так, недавно он оперативно отреагировал на теракт в Луцке — это удивило многих украинских граждан. 13 августа официально стало известно, что тот предложил в соцсети помощь Беларуси.