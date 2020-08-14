Разогнать не смогли - у Путина бесстыдно высмеяли украинцев

Сейчас резонансные события в Беларуси обсуждают почти все международные игроки — несмотря на то, что команда главы Кремля Владимира Путина признала победу Александра Лукашенко и заявила, что не будет комментировать его решения, российские власти через свои пропагандистов реагирует на действия официального Минска. Так, недавно скандально известная путинская пропагандистка и ведущая программы "60 минут" Ольга Скабеева в эфире телеканала "Россия 1" в очередной раз опозорилась своими высказываниями. Она решила обсудить события в Беларуси и традиционно не забыла упомянуть и об Украине, передает ONLINE.UA.

Как известно, протесты в Беларуси продолжаются уже 6-й день — они сопровождаются произволом силовиков: сажают в СИЗО мирных людей, бьют их. Несмотря на это Скабеева считает, что вся власть делает правильно. Одиозная пропагандистка взялась хвалить работу белорусского ОМОНа — считает их хорошими ребятами. А их работу, то есть жестокость над людьми, — эффективной. Не забыла также она вспомнить о войне в Украине, которую "журналистка" почему-то называет не войной, а Майданом.

"Когда ругают белорусский ОМОН за то, что он проявляет жестокость, обратите внимание: в Киеве разогнать не смогли, и Майдан начался и не заканчивается уже 6-й год подряд. А здесь протесты прекратили практически за 3 дня, значит, схема работает", — цинично отметила Ольга Скабеева.

Напомним, что власти Европейского Союза всерьез настроены ввести новые санкции против Беларуси в конце этого месяца — об этом рассказали анонимные дипломаты и европейские чиновники. Они обратили внимание на то, что в пятницу, 14 августа, министры иностранных дел ЕС проведут экстренные переговоры по Беларуси. Германия, Литва, Латвия и Швеция публично высказались в пользу санкций, этот курс поддержала и Австрия. По предварительным данным, Венгрия является главным скептиком относительно решения о санкциях, которое требует одобрения всех 27 стран-членов.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что 14 августа Центральная избирательная комиссия Беларуси наконец обнародовала официальные и окончательные итоги выборов и объявила, кто стал новым президентом страны.