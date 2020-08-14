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Должны максимально усилить - Зеленский сделал срочное предупреждение

Политика | Читати новину українською
Должны максимально усилить - Зеленский сделал срочное предупреждение Володимир Зеленський (фото — president.gov.ua)

Коронавирус в Украине установил новый антирекорд в пятницу, 14 августа. В связи с этим президент Владимир Зеленский провел неотложную совещание. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на ОПУ.

Согласно заявлению государственного лидера, необходимо усиливать информирования украинцев об угрозе.

Президент на совещании напомнил о 1 732 гражданах, которые оказались COVID-положительными накануне. Он назвал это свидетельством второй волны, приближается.

"Мы должны максимально усилить информационную кампанию по противодействию распространению коронавирус. Необходимо донести населению важность принятия мер личной защиты, соблюдение правил карантина: минимизации посещений мест скопления людей, посещения массовых мероприятий", — объявил Зеленский.

Тем временем главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак обратил внимание президента на использование боевиками в ОРДЛО карантина и эпидемии коронавируса. Оккупационный режим заблокировал работу наблюдателей ОБСЕ, но продемонстрировал двойные стандарты — груз Международного комитета Красного Креста пропустили в "Новотроицком".

Напомним, по состоянию на утро в пятницу, 14 августа, в Украине от начала пандемии установили уже 87 872 диагнозы COVID-19.

Представитель Европейского бюро ВОЗ Олег Стороженко выступил с неожиданным предупреждением — он заявил, что в мире уже началась вторая волна COVID-19, а некоторые страны переживают уже третью волну.

В ВОЗ обратили внимание на то, что сезон отпусков несколько ухудшил ситуацию с противодействием коронавирус. По словам чиновника, вторая волна во многих странах началась тогда, когда начали смягчать карантинные мероприятия.

Как сообщал ONLINE.UA, COVID-19 вызвал необъятные потери для отдельных отраслей экономики мира. Эксперты утверждают, что ВВП Еврозоны потерпел рекордного падения за распространение вируса и карантин.

Согласно обнародованным данным, за второй квартал 2020 года сокращение ВВП составило 12,1% — по сравнению с первым кварталом. Этот показатель стал самым высоким с момента начала статистики, с 1995 года.

Источник: ONLINE.UA
Теги: Владимир Зеленский, полмтика, Украина, карантин, коронавірус, вторая волна, эпидемия
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Обновлено:16:11, 14.08.2020

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