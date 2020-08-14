Должны максимально усилить - Зеленский сделал срочное предупреждение

Коронавирус в Украине установил новый антирекорд в пятницу, 14 августа. В связи с этим президент Владимир Зеленский провел неотложную совещание. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на ОПУ.
Согласно заявлению государственного лидера, необходимо усиливать информирования украинцев об угрозе.
Президент на совещании напомнил о 1 732 гражданах, которые оказались COVID-положительными накануне. Он назвал это свидетельством второй волны, приближается.
"Мы должны максимально усилить информационную кампанию по противодействию распространению коронавирус. Необходимо донести населению важность принятия мер личной защиты, соблюдение правил карантина: минимизации посещений мест скопления людей, посещения массовых мероприятий", — объявил Зеленский.
Тем временем главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак обратил внимание президента на использование боевиками в ОРДЛО карантина и эпидемии коронавируса. Оккупационный режим заблокировал работу наблюдателей ОБСЕ, но продемонстрировал двойные стандарты — груз Международного комитета Красного Креста пропустили в "Новотроицком".
Напомним, по состоянию на утро в пятницу, 14 августа, в Украине от начала пандемии установили уже 87 872 диагнозы
Представитель Европейского бюро ВОЗ Олег Стороженко выступил с неожиданным предупреждением — он заявил, что в мире уже началась вторая волна
В ВОЗ обратили внимание на то, что сезон отпусков несколько ухудшил ситуацию с противодействием коронавирус. По словам чиновника, вторая волна во многих странах началась тогда, когда начали смягчать карантинные мероприятия.
Как сообщал ONLINE.UA,
Согласно обнародованным данным, за второй квартал 2020 года сокращение ВВП составило 12,1% — по сравнению с первым кварталом. Этот показатель стал самым высоким с момента начала статистики, с 1995 года.