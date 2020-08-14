Меркель и Макрон готовятся к срочным переговорам - что случилось

14 августа стало известно, что лидер ФРГ Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон уже готовятся к срочным переговорам, которые они запланировали провести на следующей неделе. По предварительным данным, встреча политиков должна состояться во Франции, в летней резиденции французского президента Fort de Bregancon на побережье Средиземного моря. В Елисейском дворце рассказывают, что визит запланирован как рабочая встреча для обсуждения вопросов, которые будут в европейской повестке дня после завершения сезона отпусков. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на DPA.

Ангела Меркель и Эммануэль Макрон намерены обсудить борьбу с пандемией коронавируса, бюджет ЕС, экологические и торговые вопросы.

"Также будут обсуждаться отношения ЕС с Китаем и отдельными странами Африки, а также — ситуация в Ливане, Беларуси и Восточном Средиземноморье", — говорится в сообщении.

Стоит обратить внимание на то, что Германия сейчас председательствует в Совете ЕС и имеет значительное влияние на формирование его повестки дня.

Что важно понимать, недавно представитель немецкого правительства Штеффен Зайберт впервые официально решил рассказать, как лидер ФРГ Ангела Меркель реагирует на последние резонансные события, которые всколыхнули Беларусь. Политик отметил, что канцлер осуждает насилие против протестующих и призывает Европейский Союз обсудить санкции против лиц, ответственных за нарушения прав человека.

"Я хотел бы от имени канцлера решительно осудить применение жестокого насилия против мирных демонстрантов... Канцлер особенно осуждает, что тысячи были задержаны просто за их участие в мирных протестах, она поражена сообщениями о том, что с ними жестоко обращались", — подчеркнул представитель Меркель.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что 14 августа белорусские силовики отпустили задержанных украинских волонтеров Константина Реуцког и Евгения Васильева. Из СИЗО выпустили также еще одну задержанную украинскую гражданку — Оксану Алешин. Освобожденные украинцы должны сегодня вернуться домой.