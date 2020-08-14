Астрономы выяснили, почему гаснет далекая звезда-титан - интересные детали

В течение последних месяцев астрономы зафиксировали приглушения чрезвычайно яркой звезды Бетельгейзе. Недавно они выдвинули новое объяснение этого явления, необычного для надмасивного светила из созвездия Ориона. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на Astrophysical Journal.

По мнению специалистов, звезда может приближаться к финальной стадии своего существования. В 15 раз тяжелее солнца и в десятки тысяч раз ярче, она вскоре может взорваться сверхновой. По крайней мере, так все думали еще полгода назад.

В конце 2019 года астрономы заявили о потере яркости Бетельгейзе до +1,66 звездной величия. Впрочем, уже скоро тот вернулся к привычному показателя менее 1,0.

Команда специалистов во главе с Андре Дюпри, исследовательницей Гарвард-Смитсоновского центра Астрофизики, изучила фотографии телескопа "Хаббл", который наблюдал за Бетельгейзе с конца 2019 до начала 2020 года. Астрономы заметили асимметричный выброс вещества на южной полусфері звезды.

Также было установлено, что надмасивний гигант за последние три месяца потерял вдвое больше материи, чем он теряет обычно. Этот поток-выброс достиг скорости свыше 300 тысяч километров в час. Вещество удалилась на определенную дистанцию от светила, а потом остыла и конденсировалась в пыль. Именно он "заградил" яркость звезды.

Следует также заметить, Бетельгейзе регулярно "пульсирует". Ее размер меняется от приблизительной орбиты Марса до орбиты Юпитера. Цикл составляет около 420 земных суток.

Немецкий телескоп STELLA позволил предположить, что аномальный выброс связан с этой "пульсацией" — он произошел в момент расширения, которое вскоре сменилось фазой сжатия.

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