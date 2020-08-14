Что происходит в Крыму - у Зеленского сделали шокирующее заявление

Член команды Владимира Зеленского и глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба выступил с новым шокирующим заявлением — он официально сообщил, что в Крыму нет гуманитарного кризиса с водой. По его убеждению, это утверждение придумала команда главы Кремля Владимира Путина, чтобы иметь возможность давить на официальный Киев. По словам Дмитрия Кулебы, пропагандисты хотят убедить в этом весь мир. Украинский дипломат обратил внимание на то, что люди, проживающие в Крыму, имеют доступ к воде. Поэтому повторение нарратива о гуманитарном кризисе — "это как раз усиления такого российского сигнала". Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на "UA: Украинское радио" .

"Безусловно, если начнут страдать люди, нужно будет думать, как мы можем им помочь. Но, я хочу подчеркнуть очень четко, что, согласно международному праву, полную ответственность за ситуацию на оккупированной территории несет государство-оккупант", — подчеркнул глава МИД.

Дмитрий Кулеба отметил, что кризис с поставками воды на военные базы и для тяжелой промышленности, расположенной в Крыму,конечно же, есть, а обычные люди на самом деле не страдают. Кроме того, украинский дипломат добавил, что восстановление подачи воды в Крым возможно лишь в контексте деоккупации полуострова.

Нельзя забывать о том, что наша страна обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через Северо-Крымский канал, соединяющий главное русло Днепра с островом. Однако после оккупации Крыма Россией в 2014 году поставки воды на полуостров прекратили.

Напомним, что 12 августа глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров срочно обратился в Кабинет министров Украины с просьбой возобновить работу пунктов пропуска на административной границе с оккупированным Крымом, закрытых из-за карантина. По словам политика, решение правительства является необоснованным, поэтому его нужно срочно отменить.

Как сообщал ONLINE.UA, когда украинская власть вернется в оккупированные российским агрессором районы, местным жителям не следует ожидать уголовных преследований.