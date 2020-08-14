Падение ВВП Украины - Госстат шокировал новости данным

Мир подвергся одной из самых мощных экономических кризисов в истории, вместе с ним и Украина. Государственная служба статистики назвала объемы ВВП, которые были потеряны через глобальную эпидемию COVID-19 . Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на обнародованные данные.

Согласно официальной статистике второй квартал закрылись сокращением ВВП на 11,4% по сравнению с аналогичным перио-дом 2019 года. Первая четверть года отметилась потерей 1,3%.

Учитывая сезонный фактор до первого квартала этого года ВВП за второй квартал упал на 9,9%.

В то же время Госстат улучшил оценку падения ВВП в первой четверти года — с 1,5% до 1,3%.

Следует заметить. что оценка потенциального падения ВВП отличалась между различными учреждениями — например, Министерством развития экономики, торговли и сельского хозяйства и Нацбанком.

Первое предусматривало падения во автором квартале на уровне 11%. Регулятор в этом вопросе почти сошелся с ним в прогнозах. Впрочем, НБУ ожидает годовое падение ВВП в 6%, а вот представители правительства — лишь на уровне 4,8%.

Третий квартал, по версии банковских экспертов. завершится со потерей 7,4% ВВ, а четвертый — 3,8%.

Напомним, кризис идет по всему миру. Считается, что большинство стран смогут начать восстановление уже в следующем году. Для выхода на докарантинний уровень понадобится несколько следующих лет.

Как сообщал ONLINE.UA, Нацбанк по состоянию на август констатировал сокращение сбережений украинцев на 6%. По словам председателя совета НБУ Богдана Данилишина, речь идет о потере в течение первой половины 2020 года. На фоне кризиса он приветствовал последнее решение президента Владимира Зеленского, которое касается минимальной зарплаты украинцев.