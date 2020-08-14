У Зеленского резко изменили позицию по Донбассу - уже известна причина

Глава Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба озвучил неожиданное предложение — он отметил, что площадку для переговоров ТКГ по Донбассу можно перенести из Минска, а также провести встречу в онлайн-формате. Украинский дипломат надеется, что ситуация в Белоруссии стабилизируется и этого делать не придется. По мнению члена команды Владимира Зеленского, не так важно, где будет встреча представителей Трехсторонней контактной группы, главное — о чем им удастся договориться. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на "Украинские радио".

"Площадка — дело гибкою, ее можно поменять. Но, все-таки будем надеяться, что ситуация в Белоруссии стабилизируется и работа продолжится. Но, главное даже не место, где это происходит, главное — это участники, это, прежде всего, Россия, Украина и ОБСЕ. И главное — это содержание договоренностей — они или достигаются или не достигаются", — подчеркнул украинский дипломат.

Дмитрий Кулеба предполагает, что заседание ТКГ может состояться в онлайн-режиме из-за пандемии коронавируса.

Что важно понимать, недавно глава государства Владимир Зеленский ранее заявлял, что ближайшая встреча представителей трехсторонней контактной группы по Донбассу запланирована на 18 августа. По его убеждению, процесс заседание ТКГ не остановится, однако на него могут повлиять белорусские протесты. А глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук предположил, что встреча может состояться в другой, нейтральной стране, например, в Швеции.

Стоит отметить, что ранее новый глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук предложил разрешить более широкое применение русского языка на оккупированном Донбассе. Политик пояснил, что речь не идет о закреплении ее на государственном уровне, но отметил, что это предполагает и Конституция Украины, и европейские законы. Представитель президента Владимира Зеленского в переговорной группе по ДонбассУ считает, что если разрешить русский язык в ОРДЛО, то это не будет нарушением украинского законодательства.

Как сообщал ONLINE.UA, украинское командование подтвердило неутешительные новости, которые поступили из Донбасса.