Не стоит бояться - эксперты опровергли один из мифов о коронавирусе

Официально пандемия коронавируса в мире пересекла по продолжительности отметку в полгода. На фоне предупреждений о вторую волну Всемирной организации здравоохранения поставили точку в одном из спорных моментов относительно
По словам чиновника, коронавирусом нельзя заразиться через пищу. Он выступил с таким утверждением после фиксации китайскими тестерами следов возбудителя инфекции на еде и упаковке.
Впрочем, Райан пояснил, ученые не имеют доказательств участия пищевой цепочки в процессе передачи вируса.
"Людям не стоит бояться еды, пищевой упаковки, обработки или доставки пищи", — резюмировал представитель ВОЗ.
Райан обратил внимание, человечество может буквально находиться в "центре шторма", но не иметь осознания относительно того, насколько небольшая часть его перенесла поражения коронавирусом.
"У этого вируса длинная дорога впереди, если мы это позволим. Большинство людей остается восприимчивой к этой инфекции", — подчеркнул он.
По состоянию на 14 августа на планете зарегистрировано около 21 миллиона диагнозов
Ученые окончательно выяснили, что коронавирус
Как сообщал ONLINE.UA, испанский эксперт провел специальное исследование, чтобы установить детали процесса. По словам автора-исследователя Эрнесто Эстрады, инфекция использует ангіотензінперетворюючий фермент ACE2. Он перемещается между клетками и буквально разносит вирус организмом.