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Не стоит бояться - эксперты опровергли один из мифов о коронавирусе

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Не стоит бояться - эксперты опровергли один из мифов о коронавирусе Коронавірус (фото — pikist.com)

Официально пандемия коронавируса в мире пересекла по продолжительности отметку в полгода. На фоне предупреждений о вторую волну Всемирной организации здравоохранения поставили точку в одном из спорных моментов относительно COVID-19. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на заявление Марка Райана — руководителя структуры с программы чрезвычайных ситуаций.

По словам чиновника, коронавирусом нельзя заразиться через пищу. Он выступил с таким утверждением после фиксации китайскими тестерами следов возбудителя инфекции на еде и упаковке.

Впрочем, Райан пояснил, ученые не имеют доказательств участия пищевой цепочки в процессе передачи вируса.

"Людям не стоит бояться еды, пищевой упаковки, обработки или доставки пищи", — резюмировал представитель ВОЗ.

Райан обратил внимание, человечество может буквально находиться в "центре шторма", но не иметь осознания относительно того, насколько небольшая часть его перенесла поражения коронавирусом.

"У этого вируса длинная дорога впереди, если мы это позволим. Большинство людей остается восприимчивой к этой инфекции", — подчеркнул он.

По состоянию на 14 августа на планете зарегистрировано около 21 миллиона диагнозов COVID-19.

Ученые окончательно выяснили, что коронавирус COVID-19 поражает кроме легких еще и сердце, печень, почки и иногда мозг. Пока неизвестно на все 100%, почему именно инфекция ведет себя таким образом.

Как сообщал ONLINE.UA, испанский эксперт провел специальное исследование, чтобы установить детали процесса. По словам автора-исследователя Эрнесто Эстрады, инфекция использует ангіотензінперетворюючий фермент ACE2. Он перемещается между клетками и буквально разносит вирус организмом.

Источник: ONLINE.UA
Теги: коронавірус, эпидемия, технологии, наука, медицина, заражение
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Обновлено:17:11, 14.08.2020

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