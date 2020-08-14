Поймали со спущенными штанами - команда Путина опозорилась на международной арене

Власти Чехии поймали дипломата российского посольства в Праге, когда последний незаконно покупал патроны для снайперских винтовок и другие боеприпасы. Стоит обратить внимание на то, что от тюрьмы его спас дипломатический иммунитет. Операция по задержанию состоялась еще 25 июня во время купли-продажи на автостоянке в Ржичаны (центральная Чехия). Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на программу Radiožurnál Чешского радио.

"Задержанный оказался гражданским сотрудником военного атташе посольства России. Теперь его подозревают в работе на российские спецслужбы. Следователи считают, что боеприпасы предназначались для русскоязычного "теневого мира" или непосредственно для скрытых операций российских спецслужб на территории Евросоюза", — говорится в сообщении.

Стоит обратить внимание на то, что такие боеприпасы можно официально приобрести только у лицензированного дилера. За незаконную закупку боеприпасов грозит срок до 5 лет в тюрьме. От привлечения к уголовной ответственности россиянина спас дипломатический иммунитет. Он был освобожден и уехал в Россию сразу после этого.

Что интересно, команда российского президента Владимира Путина, которая снова опозорилась на международной арене, не протестовала против действий чешских властей и тихо отозвала задержанного шпиона, избежав его официальной депортации.

"Им было ясно, что их поймали со спущенными штанами", — прокомментировали скандал власти Чехии.

В Чехии обращают внимание на то, что это серьезный случай, который свидетельствует о том, что Кремль не боится использовать такие методы на территории стран-членов Евросоюза.

Что важно понимать, скандал разгорелся на фоне "шпионской волны" в отношениях между двумя государствами. Задержание произошло через несколько недель после того, как Чехия объявила о высылке двух других российских дипломатов — руководителя Российского культурного центра в Праге Андрея Кончакова и его подчиненного Игоря Рыбакова. Эти двое, по предварительным данным, были офицерами российских спецслужб.

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