Ученые пытаются создать новый штамм коронавируса - сенсационная новость

Исследователи из Национального института аллергии и инфекционных болезней США работают над созданием нового штамма COVID-19 . Эту информацию уже подтвердил влиятельный специалист по инфекционным болезням в США Энтони Фаучи. Отмечается, что ученые создают новый штамм коронавируса для того, чтобы иметь возможность полноценно протестировать экспериментальную вакцину против коронавируса на людях. Что интересно, ученые назвали этот подход "План D". Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на CNN.

"Искусственный штамм применяют на людях обычно тогда, когда вирус не циркулирует масштабно. Поэтому, как отметил Фаучи, в случае с коронавирусом этот метод может и не понадобиться. Впрочем, чтобы не терять много времени в будущем, ученые решили сделать "предварительные шаги" на случай, если этот метод таки понадобится", — говорится в сообщении. По словам ученых, в случае необходимости этого исследования, испытания пройдут за считанные месяцы. Эксперты обращают внимание на то, что если для полной оценки вакцин-кандидатов или терапевтических средств от SARS- CoV-2 нужно будет инфицировать людей новым штаммом, то институт изучит все технические и этические аспекты этого метода.

Напомним, что еще несколько месяцев назад стало известно, что плазма крови переболевших пациентов с COVID-19 может помочь тяжелобольным пациентам. Новое исследование еще раз это подтвердило. Авторитетное издание MedicalXpress обратило внимание на то, что предварительный анализ текущего исследования, к которому были привлечены более 300 пациентов с COVID-19 , показывает, что лечение плазмой крови является безопасным и эффективным. Стоит отметить, что Всемирная организация здравоохранения создала перечень вакцин от коронавирусной инфекции, которые находятся на завершающем этапе испытаний — их уже 9.

Как сообщал ONLINE.UA, в пятницу, 14 августа, зафиксировали 1732 новых случая заражения коронавирусом — это абсолютный антирекорд с начала пандемии.