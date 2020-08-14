Протесты против Лукашенко - оппозиция готовит белорусский аналог Миротворца

Один из лидеров белорусской оппозиции объявил о создании сайта, в базу данного которого будут заносить преступников режима Александра Лукашенко. Валерий Цепкало, который находится в Украине, заявил прежде всего о фальсификаторах выборов и силовиков, которые избивали протестующих. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на Интерфакс-Украина.

По его словам, создадут портал под именем Фронта национального спасения беларуси.

"Второе — это формирование национальной Доски позора. Это все организовано как crowdsourcing. На доску мы поміщатимемо тех членов избирательных комиссий, которые фальсифицировали выборы. Их имена, семьи, кто они такие, если есть — номера паспорта, и требовать для них запрета въезда", — пояснил оппозиционер, который вынужденно покинул родину с семьей.

Он объяснил, в Беларуси фальсификация голосования — уголовное преступление. Публикация личных данных нарушителей побудит Евросоюз не выдавать им виз.

"Третий — Омоновцы, которые били людей. Здесь тоже будет сайт, он все-таки, наверное, ближе к "Миротворца", — добавил Цепкало.

Он отметил, в настоящее время уже получил информацию об отдельных представителях силовых структур. Его спросили, не приведет ли это к мести со стороны митингующих.

Цепкало отметил, что уже сейчас ему присылают данные некоторых бойцов ОМОН, которые были причастны к разгону демонстраций в Беларуси.

"Ну, если они бьют жестоко людей. Что они делают? Что они вытворяют? Это уже их дело. Мы обнародуем — это точно так же, как и с теми, кто у вас там воюет. Они должны понимать, что за свои действия они получат позор со стороны белорусов, а потом, может, будут подавать на них в суд — и они будут платить 10-15 лет тем, кого они избили. Суд будет справедливый. За превышение власти будут возбуждать уголовные производства", — резюмировал оппозиционер.

Напомним, Цепкало пытался баллотироваться в президенты, однако его не зарегистрировали. После получения инсайда о своем вероятном задержании он собрал семью и отправился за границу — сначала в РФ, а позже в Украину.

Как сообщал ONLINE.UA, 14 августа Центральная избирательная комиссия Беларуси наконец-то обнародовала официальные и окончательные итоги выборов – отмечается, что у действующего белорусского лидера Александра Лукашенко 80% голосов, а у его главной соперницы Светланы Тихановської — 10%.