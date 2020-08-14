Вас обманули - в Зеленского отреагировали на новый резонансный скандал

Издание ZN.UA неожиданно для всех заявило о том, что глава Офиса президента Андрей Ермак требовал от пятерых членов ЦИК написать заявления об отставке, потому что они якобы "люди Богдана" — команда украинского лидера Владимира Зеленского все это отрицает. По словам представителей ZN.UA, их источники в ОП признались, что 14 августа в Офис были приглашены председатель Центральной избирательной комиссии Олег Диденко, секретарь ЦИК Елена Гатауллина и еще три члена Центризбиркома для беседы с главой офиса Андреем Ермаком. Во время встречи Ермак требовал, чтобы все пятеро написали заявления об отставке. Причина в том, что они "люди Богдана", передает ONLINE.UA.

Анонимные источники отмечают, что единственная формальная причина подобного требования — "желание президента". Однако в связи с отсутствием каких-либо официальных причин, Диденко, а также все остальные члены ЦИК, приглашенные в Офис президента, отказались писать заявления об отставке. Команда Владимира Зеленского утверждает, что все эти обвинения — ложь.

"Просто проверьте — не было встреч в Офисе президента или где-то еще с членами ЦИК, как об этом "сообщил" сайт ZN.UA. Никаких команд, попытки вмешаться или иного подобного общения с членами ЦИК — всего этого не было. Ваши источники вас обманули. Центральная избирательная комиссия является независимым органом и как институт имеет все, что необходимо для самостоятельной работы. Если кому-то нужен скандал, то вы хотя бы материалы для "рисования" скандалов подбирайте тщательно, а то даже как-то неинтересно", — говорят в Офисе президента.

Как сообщал ранее ONLINE.UA, что бывший глава Офиса президента Андрей Богдан выступил с жестким и неожиданным заявлением — он стал утверждать, что украинский лидер Владимир Зеленский "променял мечты о счастливой стране на дешевые прихоти непрофессионалов, которые им манипулируют".