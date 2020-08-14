Сколько официально зарабатывает Путин - дерзкая декларация шокирует

Официальный Кремль обнародовал документы о прибыли и имущество российского президента Владимира Путина за 2019 год. Эта декларация поражает своим "аскетизмом". Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на кремлевскую пресс-служб.

Согласно обнародованным данным, по итогам прошлого года Путин заработал 9,726 миллиона рублей. Его зарплата выросла по сравнению с 2018 годом, когда президент страны-агрессора получил 8,648 миллиона.

Также в декларации упоминается зарегистрировано имущество. Путин владеет квартирой площадью в 77 квадратных метров, а также гаражом до 18 квадратов. Его задекларированные транспортные средства — автомобили ГАЗ М21 и "Нива" с прицепом "Скиф".

В то же время в использовании российского лидера находится квартира площадью 153,7 квадратных метра и гаражное место на 18 квадратов. Все упомянутое имущество находится на территории России.

Напомним, Путин в последние месяцы живет в президентской резиденции, в подмосковном Ново-Огарево. Туда он "эвакуировался" от пандемии коронавируса COVID-19 .

Этой резиденцию на правах государственного лидера одиозный политик начал пользоваться в начале 2000-х годов. Что интересно, он там находился даже в период с 2008 до 2012 года, когда не выполнял обязанности президента — на этом посту его "заменял" Дмитрий Медведев.

Для сравнения — украинский президент Владимир Зеленский, который получил должность весной 2019 года, за первый год работы получил зарплате 320 727 гривен. Ежемесячно он получал около 28 000.

Как сообщал ONLINE.UA, президент Путин продолжает настаивать, чтобы команда президента Зеленского села за стол переговоров с боевиками ОРДЛО, которых курирует Кремль. Такой ультиматум он в очередной раз выдвинул официальному Киеву во время срочных телефонных переговоров с президентом Франции Эммануэлем Макрона.