В Раде официально выступили против выборов Лукашенко - что известно

Легитимность президентских выборов в Беларуси, которые предсказуемо выиграл Александр Лукашенко, признали лишь несколько стран. Между тем в Верховную Раду подали проект постановления о непризнании голосования. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на сайт парламента.

Согласно обнародованным данным, документ уже отправили на рассмотрение руководству.

Среди его инициаторов — Алексей Гончаренко, Николай Княжицкий, Михаил Бондарь, Владимир Арьев, София Федина, Ирина Фриз (все из фракции "Евросолидарность"), Соломия Бобровская, Юлия Клименко, Рустем Умеров (фракция "Голос"), Игорь Гузь (группировки "За будущее") и позафракцийниця Оксана Савчук.

По состоянию на вечер в пятницу, 14 августа, текст проекту или пояснительная записка все еще отсутствуют.

Напомним, выборы президента Беларуси состоялись в минувшее воскресенье, 9 августа. Закрытия избирательных участков в тот же вечер отмечено началом массовых протестов, которые продолжаются до сих пор.

Белорусские силовики, особенно в первые дни и ночи, действовали очень жестоко — они использовали резиновые пули, свето-шумовые гранаты, избиения и массовые задержания. Всего в изоляторы попали тысячи активистов и обычных прохожих. Массово людей начали увольнять только накануне, все они рассказывают о пытках и издевательствах.

Между тем власти и сам Лукашенко буквально оскорбляют активистов и утверждают — все протесте отрежиссированные, их участники в основном безработные и лица с уголовным прошлым.

С середины недели по всей республике началась волна забастовок на промышленных предприятиях. Люди требовали проведения честных выборов. Президент лишь отмахнулся от рабочих протестов — якобы причастны к ним десятки людей, но отнюдь не тысячи.

Как сообщал ONLINE.UA, 14 августа Центральная избирательная комиссия Беларуси наконец обнародовала официальные и окончательные итоги выборов — отмечается, что у действующего белорусского лидера Александра Лукашенко 80% голосов, а в его главной соперницы Светланы Тихановськои — 10%.