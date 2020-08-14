Боевиков-вагнеровцев вернули в Россию - шокирующее решение Лукашенко

Белорусская решилась на потрясающий вердикт относительно кремлевских наемников, которых задержали недавно недалеко от Минска. Всю группу боевиков, как считается, частной военной компании "Вагнер" отправили в РФ. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на Интерфакс.

По данным российской генпрокуратуры, боевики, которых ассоциируют с напрямую с Кремлем, уже на родине.

В ведомстве добавили, 32 человек с паспортами РФ освободили соответствии с ходатайством генпрокурора Игоря Краснова от 5 августа в порядке, установила Минска Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам.

В то же время известно об одном наемника, который остался на территории Беларуси. Он имеет гражданство этой республики.

"Передача указанных лиц осуществлена в строгом соответствии с нормами международного права и национального законодательства Российской Федерации и Республики Беларусь, в тесном взаимодействии органов прокуратуры наших стран. Компетентные органы Российской Федерации продолжат разбираться с ситуацией, сложившейся вокруг этих граждан", — отметили в генпрокуратуре.

Напомним, задержание произошло в конце июля. Лично президент Александр Лукашенко обвинил боевиков в связи с Кремлем и отметил, что те якобы собирались разрушать его режим и устраивать массовые беспорядки.

Позже выяснилось, что среди задержанных — граждане Украины, которые воевали против ВСУ на Донбассе. Украинская сторона обратилась недавно по их экстрадиции. К тому посла Киева вызвали в МИД республики для уточнения ситуации.

Как сообщал ONLINE.UA, после всех громких изменений в адрес России, что умышленно направила бойцов ППК "Вагнер" в Минск для дестабилизации ситуации перед президентскими выборами, Лукашенко внезапно изменил свою позицию. 9 августа, после того, как тот проголосовал на выборах, он заявил журналистам, что договорился с Путиным по поводу задержанных боевиков.