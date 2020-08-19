Всем без исключения - глава НБУ сделал важное предупреждение

Глава Национального банка Украины Кирилл Шевченко 17 августа обратился ко всем украинцам с важным предупреждением — он напомнил гражданам страны, что долги по потребительским кредитам придется платить всем без исключения, несмотря на послабления во время карантина. Чиновник пояснил, что на время карантина заемщики не освобождены от уплаты процентов по кредиту — банкам только запретили начислять штрафы и пени за просрочку. Но у банков разработан целый механизм, как взыскать кредиты с населения. Об этом сообщает ONLINE.UА со ссылкой на РБК.

Шевченко признал, что карантин повлиял на рост "плохих" кредитов в сегменте потребительского кредитования. Такая ситуация, по его словам, сложилась из-за того, что банкам не дали право взыскивать штрафы на этот период.

"Но законная обязанность платить по собственным обязательствам никуда не делась. Платить по долгам придется, сегодня, завтра. И на этот период заемщики не освобождены от оплаты по телу кредита и процентам. Но да, сейчас нельзя начислять никакие виды штрафов и пени. Я считаю, что это справедливое решение", — предупредил Шевченко.

Важно напомнить, что в феврале 2020 года в Украине стартовала программа "Доступные кредиты 5–7–9%" для малого и среднего бизнеса. Ее реализует Фонд развития предпринимательства. Программа предусматривает создание условий для удешевления и доступности кредитов путем компенсации процентной ставки до уровня 5%, 7% и 9% годовых по кредитам в национальной валюте, а также предоставления частичных гарантий. На данный момент в Украине по программе "Доступные кредиты 5–7–9%" выдали 1,1 млрд грн. Всего на нее выделено 2 млрд гривен.

Ранее ONLINE.UА сообщал, что Национальный банк обратился ко всем украинцам с важным предупреждением — в регуляторе рассказали о скрытой опасности нулевых кредитов и дали советы, как уберечься от недобросовестных кредиторов, которые под названиями "кредиты без паспорта и справки о доходах", "кредиты под 0% за 10 минут" навязывают людям займы под 1700% годовых. В НБУ подчеркнули, что, как правило, все кредиты, предоставляемые небанковскими финансовыми компаниями, имеют подводные камни, из-за которых украинцам приходится потом выплачивать огромные деньги заемщикам.