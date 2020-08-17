Цены на нефть начали резко расти - уже известна причина

Цены на нефть эталонных марок начали стремительно расти — по словам аналитиков, это происходит на фоне ожиданий заседания министерского мониторингового комитета ОПЕК + на этой неделе. Стоит обратить внимание на то, что на лондонской бирже ICE Futures по состоянию на 8:19 (по Киеву) октябрьские фьючерсы на нефть Brent торговались по 45,20 долларов за баррель — это на 0,4 доллара (0,89%) выше цены на закрытии предыдущей сессии. Кроме того, сентябрьские фьючерсы на WTI на торгах Нью-йоркской товарной бирже по состоянию на 8:19 (по Киеву) подорожали на 0,44 доллара (1,05%) — до 42,45 долларов за баррель. Об этом информирует ONLINE.UA со ссылкой на данные торгов.

"Цены на нефть 14 августа начали падать, однако продемонстрировали рост по итогам недели: Brent прибавила 0,9%, WTI — 1,9%. Рынок поддержали данные о снижении запасов нефти в США третью неделю подряд. В то же время, Международное энергетическое агентство на прошлой неделе снизило прогноз нефтяного спроса на 2020-2021 годы", — отмечается в сообщении.

Стоит обратить внимание на то, что на этой неделе трейдеры ожидают заседания министерского мониторингового комитета ОПЕК +, которое состоится, по предварительным данным, 19 августа.

"Ожидается, что встреча ОПЕК + на этой неделе не принесет больших сюрпризов, а сокращение производства продолжится, как было установлено в апреле", — отмечают специалисты OCBC.

Кроме того, указано, что количество действующих нефтедобывающих установок в Штатах на прошлой неделе сократилось на четыре единицы, до 172. Международная межправительственная организация ОПЕК увеличила оценку падения роста спроса на нефть в 2020 году на 100 тыс баррелей в сутки по сравнению с оценкой, сделанной месяцем ранее , до 90,6 миллиона баррелей в сутки.

Как сообщал ONLINE.UA, ранее аналитики из Goldman Sachs Group шокировали международное сообщество новым неожиданным прогнозом.