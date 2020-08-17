Усиление карантина в Украине - к каким последствиям нужно готовиться уже сейчас

Украинские эксперты бьют тревогу из-за жутких антирекордов по количеству больных коронавирусом, которые зафиксированы в нашей стране с начала августа, ведь именно они заставили команду украинского лидера Владимира Зеленского заговорить о возвращении более жестких ограничений. По крайней мере в отдельных регионах. По мнению специалистов, введение строгого карантина будет означать дальнейшее падение экономики и рост уровня безработицы в стране, поскольку, по состоянию на сегодня сотни тысяч работников вернулись из-за границы и не смогли уехать обратно. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на "24 Канал".

"Из-за коронавируса отток рабочей силы уменьшился и уменьшился очень серьезно. Фактически мы стали свидетелями того, что в начале лета большая часть работников вернулась домой", — говорит Руслан Ильичев, гендиректор Федерации работодателей Украины.

Не трудно догадаться, что спрос на рабочие места среди населения очень быстро вырос. Что важно понимать, если в начале 2020 года количество резюме составляло 6-8 на одну вакансию, то сейчас оно в 2-3 раза больше: 12-18 резюме на одну вакансию.

"Соответственно, людям становится все труднее найти работу, хотя возможности для трудоустройства есть. Но для этого требуется гораздо больше времени, гораздо больше пройти собеседований", — рассказывает Юлия Дрожжина, глава Экспертно-аналитического центра.

По ее словам, сейчас никто не исключает возможности, что осенью нас ждет новая волна карантина — а она нанесет бизнесу большой удар.

"Что, соответственно, отразится и на рынке труда. То есть все основания говорить, что количество вакансий может, к сожалению, уменьшиться. А это значит, что конкуренция возрастет еще больше", — считает эксперт.

По словам специалистов, работу найти можно и сейчас, однако для этого нужно пройти значительно более жесткий конкурентный отбор.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что проведение местных выборов в Украине 25 октября 2020 может оказаться под угрозой из-за ухудшения эпидемиологической ситуации в Украине — вероятность этого уже подтвердили в Минздраве.