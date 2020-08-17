Россия не будет мешать - у Зеленского придумали новый план по Донбассу

Украинские дипломаты могут начать прямые переговоры с представителями общества оккупированного Донбасса. Руководитель делегации в ТКГ Леонид Кравчук подчеркнул, это можно организовать благодаря интернету и видеосвязи. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на интервью изданию "Сегодня".

По словам первого президента Украины, речь не идет о каком контакт с боевиками. Речь о миллионах людей, которые оказались в сложных условиях.

"И мы говорим, что нам надо журналисты, преподаватели, работники вузов...Мы хотим, чтобы эти люди общались между собой. И на первых порах мы говорим именно об общении на уровне гражданского общества. А когда мы почувствуем, что уже договариваемся, тогда можно переходить на другую ступень. Сейчас речь не идет об общении с боевиками", — пояснил Кравчук.

Он подчеркнул, для общения такого формата можно воспользоваться мировым опытом.

"Есть интернет, различные формы общения, чтобы не идти, ехать и собираться. Можно образовать специальную видеоконференцию. Главное, иметь желание... Думаю, Россия не будет мешать. Я слышал, что Россия нас обвиняет как раз в том, что такого общения нет. Когда мы начнем это делать, а они скажут "нет", мы скажем: вы что, блинов объелись?" — отметил глава украинской делегации.

Следует отметить, российская сторона требует от официального Киева вести прямые переговоры с так называемыми "ДНР" и "ЛНР" — марионетками Кремля. Таким образом тот хочет фактически легализовать оккупантов и отделить себя от конфронтации.

Украинская сторона неоднократно подчеркивала на разных уровнях, что это невозможно. В то же время представители команды Владимира Зеленского выражали готовность говорить с простыми людьми, а не представителями оккупационного режима. В то же время непонятно, как организовать такой процесс и сохранить его от влияния Москвы.

Как сообщал ONLINE.UA, официальный Киев допустил перенос переговорного площадки в другую страну — например, в Швейцарию или Швецию. На это мгновенно отреагировали в "ЛНВ", где дерзко заявили, что готовы вести переговоры с Киевом где угодно — хоть на площадке в Астане, хоть в Стокгольме.