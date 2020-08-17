США и Россия проводят экстренные переговоры - что происходит

В понедельник, 17 августа, стартовал новый раунд переговоров России и США в Вене по заключению договора о контроле над вооружениями. Консультации, в которых принимают участие заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков и спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли, продлятся два дня. Они проходят в закрытом режиме. В Москве и Вашингтоне позитивно оценивают переговоры, хотя в команде президента России Владимира Путина не ждут от них прорыва. Первые подробности новых стратегических переговоров России и США раскрыл постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов в соцсети, передает ONLINE.UА.

"Открытый профессиональный диалог лучше пропагандистской риторики, которая царила в этой сфере долгое время", — прокомментировал Ульянов встречу представителей Трампа и Путина в Австрии.

Как известно, предыдущие переговоры по стратегической стабильности между США и Россией состоялись 22 июня. По итогам июньских консультаций была достигнута договоренность о создании нескольких совместных рабочих групп по стратегической стабильности.

Напомним, договор об ограничении стратегических наступательных вооружений был подписан в 2010 году бывшими президентами России и США — Дмитрием Медведевым и Бараком Обамой. Его срок истекает в феврале 2021 года. Согласно документу, российская и американская стороны в течение семи лет обязались сократить число развернутых стратегических носителей — межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет подводных лодок, а также тяжелых стратегических бомбардировщиков до 700 единиц. Вашингтон отказывается продлевать договор СНВ на прежних условиях и без участия Китая. Также в США настаивают, чтобы в новое соглашение включало в себя спектр новых российских систем вооружений, которые в настоящее время разрабатываются.

Ранее ONLINE.UА сообщал, что США выдвинули ультиматум России относительно продления ракетного договора. У Трампа считают, что Москва должна убедить Китай сесть за стол переговоров.