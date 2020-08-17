СНБО шокировал новым заявлением о ситуации на Донбассе

Главный ситуационный центр при Совете национальной безопасности и обороны Украины выступил с неожиданным заявлением — там отметили, что режим прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля 2020 в целом выполняется четвертую неделю подряд, а единичные случаи его нарушения не имеют системного характера. Однако в СНБО почему-то решили не вспоминать, что двое военнослужащих ВСУ пострадали недавно от взрыва неизвестного устройства. По официальным данным, один из бойцов погиб. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на заявление ведомства.

"13 августа в результате отклонения от маршрута подорвались на неизвестном взрывном устройстве два военнослужащих из состава Объединенных сил. Один из них, к сожалению, погиб, другой получил ранения", — сообщало тогда Министерство обороны Украины.

В СНБО пока обращают внимание на то, что режим "тишины" держится уже 21 день, Объединенные силы Украины не имели боевых потерь уже три недели.

"В частности за прошедшие сутки, 16 августа, не зафиксировано ни одного нарушения режима прекращения огня на Донбассе. И по состоянию на 07:00 17 августа также не зафиксировано ни одного обстрела со стороны вооруженных группировок противника. Военнослужащие Вооруженных сил Украины также не открывали огонь", — говорится в сообщении СНБО.

Что интересно, СММ ОБСЕ также не зафиксировала ни одного нарушения режима прекращения огня в Донецкой и Луганской областях: в течение 16 августа работало 10 патрулей СММ ОБСЕ, выполнено 5 наблюдательных полетов БПЛА. По словам специалистов, сейчас идет техническое обследование местности и мониторинг режима "тишина".

"Украинская сторона приложила значительные усилия к успешному проведению Трехсторонней контактной группы 22 июля, и неукоснительно выполняет договоренности по соблюдению режима полного и всеобъемлющего прекращения огня", — подчеркнул глава СНБО Украины Алексей Данилов.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что украинские воины задержали снайпера так называемой "ЛНР", который решил добровольно сдаться Вооруженным Силам Украины. Боевик даже объяснил, почему он решил так сделать.