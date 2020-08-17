У Зеленского приготовили крайне неприятный сюрприз Путину - что решили

С начала российской агрессии Украина расторгла более 150 двухсторонних соглашений о сотрудничестве в разных сферах, в том числе Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве. 17 августа Кабмин принял решение о прекращении еще одного двухстороннего соглашения с агрессором и разорвал договор о взаимном учреждении торговых представительств, который действовал с 1992 года. Эту информацию уже подтвердила заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова в Facebook, передает ONLINE.UA.

"Учитывая российскую агрессию и оккупацию Крыма и соответственно современное состояние отношений Украины и России , это соглашение (как и многие другие) потеряло практическое значение и не отвечает национальным интересам Украины. Такое решение является логическим и последовательным шагом украинского правительства", — прокомментировала решение Кабмина Джапарова.

Это не первый договор с Россией, который разрывает Украина после начала вооруженной российской агрессии на Донбассе и оккупации Крыма. В 2019 году Украина прекратила действие Договора о дружбе с Россией. Это было соглашение между Российской Федерацией и Украиной, в котором закреплялся принцип стратегического партнерства, признания нерушимости существующих границ, уважения территориальной целостности и взаимного обязательства не использовать свою территорию в ущерб безопасности друг друга. Договор был подписан президентом Украины Леонидом Кучмой и президентом России Борисом Ельциным 31 мая 1997 года. Этот договор вступил в силу 1 апреля 1999 года и каждые десять лет автоматически продлевался на такой же период.

Согласно договору Россия и Украина гарантировали гражданам другой страны права и свободы на тех же основаниях и в таком же объеме, что и своим собственным гражданам, кроме случаев, установленных национальным законодательством государств или их международными договорами. После того, как Россия начала вооруженную агрессию против Украины в 2014 году, оккупировав часть Донбасса и аннексировав Крым, положения этого соглашения были полностью нарушены, что до сих пор отказываются признавать в РФ.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что Кабинет министров одобрил выход Украины из Соглашения о сотрудничестве пограничных войск государств — участников Содружества Независимых Государств по вопросам научно-исследовательской деятельности.