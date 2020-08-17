Оппозиция готова - Лукашенко предложили новый сценарий выхода из кризиса

Белорусский оппозиционер Валерий Цепкало, который покинул страну из-за преследования, обратился к режиму Александра Лукашенко с предложением. Прежде всего он напомнил о необходимости мирной передачи власти. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на публикацию в Twitter.

По словам бизнесмена, которого не зарегистрировали кандидатом в президенты и обвинили в уголовных преступлениях, оппозиция должна гарантировать президенту безопасность.

"Оппозиция готова начать диалог с лукашенко и готова рассмотреть вариант с нерикосновенностью его и членов его семьи в случае мирной и добровольной передачи власти", — отметил Цепкало.

В ответе на многочисленные комментарии к твиту оппозиционер добавил, что будет придерживаться именно такого подхода — дипломатического.

Напомним, выборы в Беларуси состоялись 9 августа. Их признали лишь несколько стран СНГ, в том числе и президент РФ Владимир Путин, а также китайский режим.

До выборов власть Лукашенко успела арестовать одного из оппозиционеров Виктора Бабарыка, заставила поехать за границу Цепкало и почти не оставила на участках наблюдателей. Единственной оппоненткой президента от оппозиции стала Светлана Тихановська — ее муж Сергей также оказался под арестом и не смог баллотироваться.

День голосования стал началом длительных протестных акций, участники которых требовали честных выборов и отставки действующей власти, которая удерживается на протяжении последних 26 лет. Силовики прибегли к найжорсткокіших мероприятий, тысячи людей задержали и пытали в изоляторах.

Как сообщал ONLINE.UA, Лукашенко отказался выполнять требования протестующих и рабочих заводов, которые бастуют. Он объявил, что не поддается давлению и не будет проводить новых прозрачных выборов — это произойдет буквально только после его смерти.