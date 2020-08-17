Это вторжение - еще одна страна бьет тревогу из-за резонансного решения Путина

16 августа мир шокировала новая неожиданная новость — официально стало известно о том, что белорусский лидер Александр Лукашенко экстренно позвонил российскому коллеге Владимиру Путину, чтобы обсудить ситуацию в Беларуси. Президент РФ заверил Лукашенко, что уже готов помочь Лукашенко в обеспечении безопасности. Что важно понимать, речь идет именно о военной составляющей в рамках договора с Российской Федерацией по Союзному государству и организации договора о коллективной безопасности. Эту договоренность президентов уже раскритиковали много политических лидеров, которые возмутились, что Лукашенко планирует воевать со своим собственным народом. Эту позицию также поддержала власть Литвы, передает ONLINE.UA со ссылкой на агентство Reuters.

Так, глава МИД Литвы Линас Линкявичюс обратил внимание на то, что российская военная "помощь" Беларуси будет означать вторжение в страну.

"Никаких причин для военной поддержки со стороны России нет, и нет законных или иных оснований для этого. Это (военная поддержка. — ред.) Означало бы вторжение в страну и уничтожило бы последние следы ее независимости... Россия сильно рискует, если это сделает, перед лицом того, что происходит в Беларуси, на фоне поддержки населения. Следует определить, что вторжение не оправдается ни юридически, ни морально, ни политически", — подчеркнул Линас Линкявичюс.

Как известно, что 15 августа, Александр Лукашенко посетовал на то, что НАТО наращивает военную мощь и "звенит гусеницами" у границы с Беларусью.

Стоит также напомнить о том, что власти ЕС не признают результаты выборов и считают голосования нечестным, а его итоги сфальсифицированными. Позицию Евросоюза поддержала и Великобритания. 17 августа глава британского МИД Доминик Рааб выступил с официальным заявлением, в котором подчеркнул, что Лондон не признает итоги президентских выборов.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что главная соперница Александра Лукашенко и оппозиционная белорусская кандидат в президенты Светлана Тихановская выступила с неожиданным заявлением — она официально сообщила о том, что абсолютно готова стать во главе Беларуси вместо Лукашенко.