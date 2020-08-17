Когда на самом деле появился коронавирус - вирусологи потрясли мир сенсационным выводом

Пандемия коронавируса продолжает стремительно распространяться по всему миру и ученые не оставляют попыток выяснить, как инфекции удалось мгновенно охватить всю планету и действительно ли Китай скрывал правду о COVID-19 . В последней научной работе, которую провели вирусолог Джонатан Латэм и биолог Эллисон Уилсон, содержится сенсационный вывод — оказывается, новая коронавирусная инфекция появилась еще в 2012 году, а не в 2019 году, как считалось ранее, и уже тогда адаптировалась к человеческому организму. Об этом эксперты написали в своей статье для Independent Science News и New York Post, передает ONLINE.UA.

Ученые рассказали, что еще восемь лет назад в китайской провинции Юньнань, которая находится всего в нескольких тысячах километров от Уханя, шестеро шахтеров, которые занимались расчисткой шахты от экскрементов летучих мышей, заразились загадочной инфекцией. У них были кашель, лихорадка, ломота в теле и в результате развилась пневмония. Заразившихся шахтеров пытались лечить с помощью искусственной вентиляции легких, антикоагулянтами и антибиотиками, но троих из них не удалось спасти — они умерли от инфекции.

Инфекцию, которой заразились шахтеры в 2012 году, изучал доктор Ли Сю, который их и лечил. В диссертации китайского врача говорится, что он отправлял образцы вируса в лабораторию в Ухане для выяснения источника инфекции. Исследование показало, что распространителем SARS-подобного коронавируса стала летучая мышь вида южнокитайский подковонос, и это доказывает, что COVID-19 уже был адаптирован к человеческому организму давно.

"Содержащиеся в записях данные заставляют нас полностью пересмотреть все, что мы думали и знали о происхождении COVID-19 ", — сообщил Латэм.

Более этого эксперты утверждают, что коронавирус "почти наверняка сбежал" из лаборатории в Ухане. По их мнению, после заражения шахтеров этот вирус эволюционировал в SARS- CoV-2 и эти образцы неким образом пропали из лаборатории.

Как известно, до сих пор считалось, что распространение коронавирусной инфекции по миру началось в декабре 2019 года на территории материкового Китая. Споры о том, каким образом появилась инфекция, начались еще в январе. В США считают, что Китай искусственно создал COVID-19 . В Пекине неоднократно опровергали эту версию, заявляя, что любые теории, связывающие появление коронавируса с разработками биологического оружия, абсолютно сумасшедшие.

Важно добавить, что в июле 2020 года Всемирная организация здравоохранения планировала отправить в Китай большую группу специалистов, которые должны были установить происхождение инфекции. Позже выяснилось, что ВОЗ вместо большой группы специалистов, отправила в Китай всего вух экспертов, но они решили даже не посещать Ухань, где произошла первая вспышка.

Напомним, пандемия коронавируса бушует в мире до сих пор. На сегодняшний день количество инфицированных коронавирусом в мире превышает 21 млн человек. Более 770 тысяч тысяч людей умерли от осложнений, вызванных болезнью. При этом почти 14,5 млн человек вылечились от коронавируса. Наиболее пострадавшими от коронавируса странами стали США, Индия, Бразилия, Испания, Италия, Великобритания.