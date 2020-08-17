Плачут горькими слезами - у Зеленского поразили заявлением о России

Российский агрессор заинтересован в возвращении мира на Донбассе, убежден руководитель украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук. Он отметил, что может видеть это по заявлениям политиков или дипломатов. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на "Сегодня".

По словам дипломата, в то же время он не готов дать никаких гарантий.

"Я внимательно слушаю всех россиян: президента, министра иностранных дел, Казака, Грызлова. Я чувствую, что они тоже хотят, чтобы на Донбассе был мир. Я чувствую это. Я не гарантирую, что я уже все понял к деталям, заглянул, извините, в душу каждого из них. Но, думаю, России тоже надоела война, российские матери, сыновья которых гибнут на Донбассе, плачут такими же горькими слезами, как и украинские. Потому войне не может быть продолжение", — утверждает Кравчук.

Он отметил, украинская сторона готова будет отказаться от дальнейших переговоров, если упрется от прогресса Кремль.

"Если вдруг мы почувствуем, а я допускаю такое, что они не хотят никаких уступок, мы показываем, что мы готовы, а они говорят "нет"...Ну что же, тогда, по крайней мере я, мне хватит мужества, силы и воли сказать: мы делали все, что могли, исходя из украинской законодательной базы, Конституции, международного права, но нас не услышали, поэтому я вижу, что Минский процесс не имеет перспективы", — добавил первый президент.

Также он подтвердил, что готов покинуть пост председателя делегации в ТКГ в случае развития вышеописанного сценария.

Как сообщал ONLINE.UA, украинские дипломаты могут начать прямые переговоры с представителями общества оккупированного Донбасса. Руководитель делегации в ТКГ Леонид Кравчук подчеркнул, это можно организовать благодаря интернету и видеосвязи.

В то же время официальный Киев не планирует вести переговоры с представителями оккупационного режима, речь идет исключительно об обществе.