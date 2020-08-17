Я готов делиться: Лукашенко внезапно обратился к белорусам

Что интересно, официальная Москва недавно откровенно призналась, что отставка Лукашенко с поста главы государства в сложившейся ситуации является вероятной и этого опасается команда главы Кремля Владимира Путина. Российские власти также подчеркнули, что окружение президента Беларуси уже интересовалось у представителей Кремля вопросом о возможности побега в Россию.

"Никто не уверен в будущем Лукашенко. Он может в краткосрочной перспективе достичь успеха в подавлении протестов, но здесь есть большая проблема", — пожаловались анонимные источники из окружения Владимира Путина.

Напомним, что в Беларуси девятый день продолжаются масштабные протесты по всей стране против Александра Лукашенко. Кроме того, как уже упоминалось, работники крупнейшей государственной Белтелерадиокомпании начали забастовку. Главная соперница действующего президента Светлана Тихановская 17 августа официально сообщила, что готова стать во главе Беларуси вместо Александра Лукашенко, которого Центризбирком объявил снова президентом.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что глава МИД ФРГ Гайко Маас заявил, что санкции Европейского Союза в отношении Беларуси должны быть направлены против конкретных лиц, ответственных за фальсификацию выборов и применения насилия в отношении демонстрантов.