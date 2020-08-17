Украина поможет - правительство сообщило гражданам важную новость

Украинское правительство оперативно отреагировало на поручение президента Владимира Зеленского оказать гуманитарную помощь ливанскому Бейруту на ликвидацию последствий масштабного взрыва, произошедшего 4 августа. По последним данным, в результате взрыва в Бейруте погибли более 170 человек и более 6 тысяч людей получили ранения, десятки жителей считаются пропавшими без вести, а более 300 тысяч людей остались без домов, так как они были разрушены взрывной волной после детонации нескольких тысяч тонн аммиачной селитры, которые хранились в порту с 2014 года. Кабмин 17 августа на внеочередном заседании утвердил размер помощи Украины — из резервного фонда Госбюджета решили выделить 8,4 млн гривен, которые передадут Министерству внутренних дел для оказания гуманитарной помощи пострадавшему от взрыва населения. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на пресс-службу Кабмина.

"Во исполнение указа Президента Украины от 14 августа 2020 Правительство распорядилось выделить из резервного фонда Государственного бюджета 8,4 млн грн Министерству внутренних дел для оказания гуманитарной помощи пострадавшему от взрыва населения в г. Бейруте", — сообщили в правительстве.

Отмечается, что МВД совместно с Государственной службой чрезвычайных ситуаций и Национальной гвардией должны обеспечить закупку, отправление, доставку и передачу груза гуманитарной помощи в виде лекарственных средств, изделий медицинского назначения и пшеничной муки.

Как известно, мощный взрыв в Бейруте разрушил главный элеватор, и теперь местные зерновые (в частности пшеница) лишь на 10% покрывают потребности страны. В последние месяцы кризис, усугубленный пандемией COVID-19 , уже привел к росту цен на продукты питания в Ливане до 80%, а последствия взрыва лишь усугубили возникший гуманитарный кризис.

Напомним, в Бейруте уже задержали по меньшей мере 16 человек, подозреваемых в причастности к взрыву. Согласно последним данным, среди задержанных есть также генеральный менеджер порта Хассан Корайтем. Кроме того, отмечается, что Центральный банк заморозил счета нескольких человек, включая счета Корайтема и главы таможенного управления. Также местные СМИ узнали, что полиция Кипра уже допросила российского бизнесмена Игоря Гречушкина — бывшего владельца судна "Росус". Именно на его борту была селитра, которая взорвалась и вызвала трагедию в столице Ливана.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что Зеленский поручил оперативно отреагировать на запрос Ливана о предоставлении помощи Бейруту.