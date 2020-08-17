Это простые деньги - тренер Лопеса вызывающе оценил бой с Ломаченко

Предстоящий бой украинца Василия Ломаченко и американского боксера Теофимо Лопеса уже давно приковал внимание фанатов спорами и скандалами. Накануне Лопес-старший, тренер американца, сделал дерзкий прогноз в пользу сына. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на Tru School Sports.

По его словам, Лопесу не понадобится много усилий для победы. Одновременно он упрекнул людям, которые считали, что боя не будет — они якобы не разбираются в спорте.

"Это легкий бой, который может провести мой сын. Чем лучше соперник, тем легче бой, это будут простые деньги. Теофимо гораздо лучше боксирует за Ломаченко", — считает тренер иностранного боксера.

Он сравнил бой Лопеса с Комми. Дуэль с украинским чемпионом будет легче, это связано с его атакующим стилем. Мощные удары американца нарушат равновесие соперника.

Также тренер обратил внимание на равное количество поединков между оппонентами, однако Лопес вдвое меньше раундов в сравнении с Ломаченко — 60 против 130.

Лопес-старший добавил, все предыдущие соперники украинца якобы были чрезвычайно слабыми, особенно в сравнении с сегодняшним. Чрезвычайно интересным будет начало боя, который завершится быстрой и громкой победой американца.

Напомним, недавно бой оказался перед угрозой срыва, поскольку Лопес и его менеджмент были недовольны гонораром.Промоутеры раскритиковали бойца и напомнили, что предложили ему якобы сумму, которая вдвое превышает предыдущие вознаграждения.

Как сообщал ONLINE.UA, по словам промоутера Боба Арума, бой за владычество над титулом абсолютного чемпиона мира в легком весе состоится — Лопес согласился на предложенные условия. Событие предварительно готовят на 17 октября.

Согласно обнародованным данным, Ломаченко согласился сократить свой гонорар в пользу оппонента.