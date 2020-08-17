Лидеров ЕС созывают на экстренную конференцию - в чем дело

По его словам, больше деталей о решении будет известно позже. Сам Шарль Мишель обратил внимание международного сообщества на то, что "белорусы имеют право решать свое будущее и свободно выбирать своего лидера", а "насилие над протестующими неприемлемо и его нельзя допускать".

Как известно, члены Европейского Союза на прошлой неделе согласились не считать действующими "результаты" президентских выборов в Беларуси. Кроме того, главы МИД блока договорились о подготовке санкционного решение относительно Беларуси, а Еврокомиссия подготовит предложение для разрешения кризиса в стране. Государства ЕС также предлагали свое посредничество для деэскалации кризиса, но Лукашенко отказался. 17 августа Лукашенко заявил, что повторных выборов в Беларуси не будет. По убеждению президента, новое голосование приведет к "уничтожению" страны.