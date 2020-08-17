Лидеров ЕС созывают на экстренную конференцию - в чем дело

Ситуация в Беларуси стала стремительно накаляться — именно поэтому власть Европейского Союза решила больше на терять времени и действовать решительно. 17 августа официально стало известно, что глава Европейского совета Шарль Мишель решил созвать внеочередную видеоконференцию лидеров государств ЕС для обсуждения ситуации в Беларуси. Эту информацию уже подтвердил представитель президента Евросовета Баренда Лейтсо. Об этом информирует ONLINE.UA со ссылкой на ВВС.
"Следя за событиями в Беларуси, председатель Европейского Совета Шарль Мишель решил созвать внеочередную видеоконференцию членов Европейского совета в эту среду в 12:00", — сообщил Лейтсо в социальных сетях.
"Никогда вы от меня не дождетесь, чтобы я под давлением что-то сделал. Их не будет. Потому что не будет ни МЗКТ, ни МАЗа, ни БелАЗ, за полгода мы уничтожим все", — пожаловался белорусский лидер.
В этот же день Александр Лукашенко неожиданно заявил, что готов перераспределять властные полномочия в стране, однако исключительно через конституционный процесс, а не через уличные акции. По его мнению, если ситуация и дальше будет обостряться, то можно ожидать "беды".
Как сообщал ONLINE.UA, недавно стало известно, что правительство Беларуси ушло в отставку.