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Лидеров ЕС созывают на экстренную конференцию - в чем дело

Политика | Читати новину українською
Лидеров ЕС созывают на экстренную конференцию - в чем дело Фото з відкритих джерел

Ситуация в Беларуси стала стремительно накаляться — именно поэтому власть Европейского Союза решила больше на терять времени и действовать решительно. 17 августа официально стало известно, что глава Европейского совета Шарль Мишель решил созвать внеочередную видеоконференцию лидеров государств ЕС для обсуждения ситуации в Беларуси. Эту информацию уже подтвердил представитель президента Евросовета Баренда Лейтсо. Об этом информирует ONLINE.UA со ссылкой на ВВС.

"Следя за событиями в Беларуси, председатель Европейского Совета Шарль Мишель решил созвать внеочередную видеоконференцию членов Европейского совета в эту среду в 12:00", — сообщил Лейтсо в социальных сетях.

По его словам, больше деталей о решении будет известно позже. Сам Шарль Мишель обратил внимание международного сообщества на то, что "белорусы имеют право решать свое будущее и свободно выбирать своего лидера", а "насилие над протестующими неприемлемо и его нельзя допускать".
 
Как известно, члены Европейского Союза на прошлой неделе согласились не считать действующими "результаты" президентских выборов в Беларуси. Кроме того, главы МИД блока договорились о подготовке санкционного решение относительно Беларуси, а Еврокомиссия подготовит предложение для разрешения кризиса в стране. Государства ЕС также предлагали свое посредничество для деэскалации кризиса, но Лукашенко отказался. 17 августа Лукашенко заявил, что повторных выборов в Беларуси не будет. По убеждению президента, новое голосование приведет к "уничтожению" страны.

"Никогда вы от меня не дождетесь, чтобы я под давлением что-то сделал. Их не будет. Потому что не будет ни МЗКТ, ни МАЗа, ни БелАЗ, за полгода мы уничтожим все", — пожаловался белорусский лидер.

В этот же день Александр Лукашенко неожиданно заявил, что готов перераспределять властные полномочия в стране, однако исключительно через конституционный процесс, а не через уличные акции. По его мнению, если ситуация и дальше будет обостряться, то можно ожидать "беды". 

Как сообщал ONLINE.UA, недавно стало известно, что правительство Беларуси ушло в отставку.

Источник: ONLINE.UA
Теги: ЕС, Евросоюз, конференция, Беларусь, выборы в Беларуси, Александр Лукашенко, митинги, протесты, оппозиция
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