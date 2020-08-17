На Розовом озере, одном из чудес Украины, установили веб-камеру — смотреть онлайн

Любоваться фантастическими видами Генического озера, одного из самых больших, известных и красивых розовых озер Украины, теперь можно в любое время из любой точки мира. Это стало возможным благодаря новой онлайн веб-камере, установленной по инициативе головы Счастливцевского сельского совета Виктора Плохушко. Это единственная веб-камера такого качества, открывающая вид на одну из топовых достопримечательностей юга Украины, сообщают на сайте сельсовета, передает ONLINE.UA.

Геническое розовое озеро находится на севере Арабатской Стрелки в крошечном селе Приозерное. Знаменито оно водой удивительного красно-розового цвета (в летнее время), который образуется в результате деятельности микроскопических водорослей вида Dunaliella salina — это одни из немногих живых организмов, способных жить в настолько соленой воде. Для защиты от солнечного света они вырабатывают β-каротин — желто-оранжевый пигмент, придающий воде красноватый оттенок. Чем жарче и засушливее лето, тем более насыщенным он становится, формируя на Геническом озере почти марсианские пейзажи.

Еще в средние века здесь возник соляной промысел, но сегодня о нем напоминают лишь оставшиеся с тех пор деревянные столбики, разделявшие озеро на сектора — чеки. Они в том числе делают Розовое озеро узнаваемым и позволяют получить фантастические фото. Впрочем, приезжают сюда не только за умопомрачительными фотоснимками, но и чтобы оздоровиться: рапа и грязь озера насыщены множеством полезных микроэлементов, включая бром, магний и натрий.

Нынешним летом из-за карантинных ограниченный, связанных с пандемией COVID-19 , Геническое озеро стало местом паломничества тысяч украинцев, а Арабатская стрелка ― пожалуй, самым популярным курортным регионом, который известен не только теплым морем и просторными песчаными пляжами, но и массой природных достопримечательностей.

«Мы давно мечтали установить здесь суперсовременную веб-камеру, которая позволила бы еще большему количеству людей увидеть невероятную красоту Розового озера, ― говорит голова Счастливцевского сельского совета Виктор Плохушко. Сегодня эта задача, наконец-то, реализована — с ней отлично справились наши партнеры из НИАП «Кирилловка.Укр», которые, к слову, установили за последние 2 года уже более 15-ти онлайн трансляций для популяризации курортов и достопримечательностей Арабатской Стрелки».

Онлайн-трансляцию с Розового Озера в реальном времени можно посмотреть по ссылкам:

Веб-камера на Геническом розовом озере ведет непрерывную онлайн-трансляцию в UltraHD-качестве с поддержкой звука. Она работает круглосуточно 365 дней в году, позволяя в режиме реального времени наблюдать, как меняются озерные пейзажи в разное время суток и в зависимости от сезона.