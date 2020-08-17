Это произойдет в этом году - украинцев поразили заявлением о долгожданном событии

Сотрудничество Украины и МВФ по новой кредитной программе на 5 млрд долларов оказалось под угрозой срыва, так как эксперты Фонда не посетили Украину с официальным визитом в июле, чтобы обсудить поставку второго транша. Однако новый глава НБУ Кирилл Шевченко уверен, что Украина получит второй транш по кредиту уже в 2020 году, но о дальнейших переговорах с Фондом станет известно только в конце августа, так как сейчас пора отпусков. Своими оптимистическими планами Шевченко поделился в интервью РБК, передает ONLINE.UA.

"На данный момент наш свежий макропрогноз построен на предположении, что второму траншу в этом году быть. Вместе с правительством мы сфокусировались на выполнении положений Меморандума", — сообщил Шевченко.

Он уверил, что в настоящее время официальный Киев успешно движется по выполнению положений меморандума с МВФ, в частности структурных маяков. По словам главы НБУ, украинские власти находимся в постоянном диалоге как с представителями Фонда, так и с другими международными партнерами Украины.

"Считаю, что продолжение позитивной динамики сотрудничества станет залогом для получения следующих траншей в течение текущего года", — уверен глава НБУ.

Шевченко также прокомментировал обсуждения с МВФ приватизации госбанков. Он отметил, что доля государства в 60% на рынке банковских услуг — это не нормально и является следствием кризиса. На данный момент НБУ, по словам руководителя регулятора, работает над стратегией развития госбанков и над вхождением Европейского Банка Регионального Развития в капитал Ощадбанка.

Напомним, МВФ 9 июня утвердил для Украины новую программу stand-by на 18 месяцев в размере $5 млрд, из которых уже получен первый транш в размере $2,1 млрд. Всего от МВФ в этом году Украина планировала получить $3,5 млрд. Переговоры по новому траншу приостановились из-за резонансного скагдала с отставкой бывшего главы НБУ Якова Смолия, который обвинил власти в "систематическом давлении" на него. В МВФ призвали команду Зеленского выполнить одно из важнейших требований Фонда — сохранить независимость Национального банка Украины.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что в МВФ выдвинули жесткий ультиматум Украине.