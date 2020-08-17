Я не святой - Лукашенко решился на ошеломляющее признание

Президент Беларуси Александр Лукашенко неожиданно лично встретился с работниками Минского завода колесных тягачей, которые бастовали после выборов 9 августа. Он объявил, что без него страну ждет буквально уничтожения. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на БЕЛТА.

По его словам, белорусам нельзя "губить" первого президента.

"Да, я же не святой. Вы знаете мою жесткость. Вы знаете, что если бы не было жесткости, не было бы страны. Вы точно знаете, что я ваших детей не обижу и страну никому не отдам. Это главное... Я не вечный. Но если вы загубите первого Президента, вы будете губить, как в соседних странах, всех остальных. Белорусы не должны этого делать", — отметил Лукашенко.

Впрочем, он не объяснил, что значит "загубить" президента, а также в каких странах такие процессы замечены. Белорусский лидер зато объявил о разработке нового варианта Конституции.

"Конституция новая нужна. Два варианта мне предложили. Я их отверг, потому что они мало отличаются от этой. Идет работа над третьим вариантом. Приходите, садитесь — и работаем над Конституцией. Выносим на референдум, принимаем Конституцию, и я вам свои полномочия по Конституции передам. Но не под давлением и не через улицу!" — добавил Лукашенко.

Он призвал собравшихся добиваться своих требований законным порядком, через "конституционный процесс". Тем временем люди и выходят на улицу, обвинил власти в нарушении права на конституционное разделение властей — после непрозрачных выборов.

Напомним, выборы президента в Беларуси состоялись 9 августа. После закрытия избирательных участков по всей стране начались массовые протестные акции, поскольку тысячи людей возмутились предварительному заключению ЦИК — Лукашенко победил при поддержке 80% голосов.

Как сообщал ONLINE.UA белорусский оппозиционер Валерий Цепкало, который покинул страну из-за преследования, обратился к режиму Александра Лукашенко с предложением. Прежде всего он напомнил о необходимости мирной передачи власти.