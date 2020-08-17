Украина готовит жесткий ответ на скандальное заявление Лукашенко

Белорусский лидер Александр Лукашенко отличился новым скандальным выпадом против Украины. Накануне, во время митинга в свою поддержку, на который он угрозами заставил прийти и приехать белорусов, политик обвинил руководство Украины в том, что оно приказывает Беларуси провести новые выборы. Более того, Лукашенко заявил, что если повторные выборы в Беларуси состоятся, то беларусы "станут на колени, как украинцы, и будут молиться на неизвестно кого". В МИД Украины отреагировали на очередные обвинения Лукашенко. В дипведомстве разрабатывают все опции для ответа белорусскому лидеру, победу на выборах которого не признали страны Евросоюза. О планах официального Киева сообщил заместитель министра иностранных дел Евгений Енин, передает ONLINE.UA со ссылкой на УНН.

"Сейчас обрабатываются все возможные опции по реагированию на события в Республике Беларусь", — сообщил дипломат, но не ответил, планирует ли министерство пригласить посла Беларуси после заявлений Лукашенко об Украине.

Как известно, в том, что белорусы наконец захотели свободы и демократии Лукашенко обвиняет Европу. Он убежден, что протестными акциями "руководят из-за границы" и даже нашел в этой ситуации "украинский след". В связи с этим президент Беларуси обратился российскому лидеру Владимиру Путину с просьбой о помощи. В Кремле уверили Лукашенко, что Россия готова оказать необходимое содействие в разрешении возникших проблем на основе принципов Договора о создании Союзного государства, а также в случае необходимости по линии Организации Договора о коллективной безопасности. По данным белорусских СМИ, накануне на российских дорогах появились несколько колонн неузнанной военной техники, которые двигались в направлении границы с Беларусью.

Тем временем в Беларуси продолжают акции протеста против Лукашенко, так как белорусы не собираются отказываться от своих требований. С 17 августа в стране они объявили общенациональную забастовку. Рабочие требуют отставки Александра Лукашенко, проведения честных выборов, освобождения всех политических заключенных и привлечения к ответственности виновных в насилии над участниками протестов.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что Зеленский мгновенно отреагировал на скандальные обвинения белорусского лидера Александра Лукашенко в адрес руководства Украины, которое якобы "приказывает" ему провести повторные выборы в Беларуси. Президент Украины возмущен сознательным нагнетанием ситуации со стороны Лукашенко, который уже не в первый раз публично пренебрегает дружественными отношениями с официальным Киевом. Зеленский назвал слова Лукашенко сознательной провокацией, которой президент Беларуси в очередной раз доказал, что для него уже ничего не стоит историческая близость наших двух народов и принцип взаимной помощи соседей.