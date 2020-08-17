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ЕС нанес мощный совместный удар по режиму Лукашенко - что случилось

ЕС нанес мощный совместный удар по режиму Лукашенко - что случилось Європарламент (фото — pikist.com)

Депутаты Европарламента нанесли совместный удар против режима белорусского президента Александра Лукашенко. В понедельник, 17 августа, они приняли решение не признавать выборы, которые провели в республике 9 августа. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на совместное заявление партий ЕП.

По версии европейской стороны, голосование прошло по меньшей мере без соблюдения необходимых стандартов.

"Президентские выборы 9 августа не были ни свободными, ни справедливыми, а правдивые сообщения указывают на победу Светланы Тихановской. Поэтому мы не признаем Александра Лукашенко переизбранным президентом Белоруссии и считаем его персоной нон грата в Европейском союзе. Мы присоединяемся к белорусскому народу в его требовании новых и свободных выборов под наблюдением независимых наблюдателей", — объявили европарламентарии.

Напомним, Лукашенко получил около 80% голосов. Его упомянутая оппозиционная оппонентка — чуть более 10%.

Вечером в день голосования белорусы начали массовые протестные акции, которые вылились в столкновения с силовиками, избиения и задержания тысяч людей. В течение недели такие мероприятия продолжались по всей стране, к протестующим присоединились робітними промышленных предприятий — они организуют периодические забастовки.

Признали победу Лукашенко в России, Китае и некоторых странах-участницах СНГ.

Как сообщал ONLINE.UA, президент РФ Владимир Путин заверил Лукашенко, что уже готов помочь в обеспечении безопасности. Речь идет именно о военной составляющей в рамках договора с Российской Федерацией по Союзному государству и организации договора о коллективной безопасности.

Эту договоренность президентов уже раскритиковали немало политических лидеров, которые возмутились, что Лукашенко планирует воевать со своим собственным народом.

Источник: ONLINE.UA
Теги: Европарламент, Евросоюз, полмтика, санкции, выборы, Беларусь, Александр Лукашенко, протесты
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